Малецький відповів на петицію щодо оренди землі церквам московського патріархату

На сайті мерії Кременчука з'явилася відповідь на петицію «Розірвати договір оренди земельних ділянок, укладених з УПЦ МП».

Розглянувши електронну петицію про розірвання договорів оренди земельних ділянок, укладених з церковно-релігійними організаціями, що належать до Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП), розміщену на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради 5 квітня, виконавчий комітет Кременчуцької міськради повідомляє наступне:

- Договори оренди земельних ділянок під культовими спорудами, укладені з церковно-релігійними організаціями, що належать до Української Православної Церкви Московського Патріархату відсутні, рішень про передачу земельних ділянок в оренду не приймалося.

Земельні ділянки для будівництва й обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, в тому числі церковно-релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви Московського Патріархату, передані в постійне користування згідно з пунктом «в» частини 2 статті 92 Земельного кодексу України.

Наразі, вивчається та готується перелік земельних ділянок, що перебувають в постійному користуванні церковно-релігійних організацій, які належать до Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП) для розгляду депутатами міської ради та прийняття ними відповідного рішення, - йдеться у відповіді на електронне звернення.