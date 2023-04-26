Президент Зеленський нагородив військового з Кременчуччини Ярослава Романенка

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Президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі на Донеччині поранених українських військових. Він відзначив їх за особисту мужність і відвагу, виявлену у захисті країни та вручив їм державну нагороду – медаль «За військову службу Україні».

Серед воїнів і 26-річний військовий з Кременчуцького району – житель села Корещина Ярослав Олександрович Романенко.

Він був призваний 7 вересня 2022 року Другим відділом Кременчуцького РТЦК та СП за мобілізацією. Службу проходив у складі 72-ї окремої механізованої бригади. Під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Вугледар Донецької області Ярослав отримав поранення. Після лікування знову планує повернутися у стрій.