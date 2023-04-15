Долю оренди землі для церков УПЦ МП у Кременчуці вирішать після «команди зверху»

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 279

На сесії Кременчуцької міської ради, 13 квітня, планували розглянути питання оренди землі для церков УПЦ МП. Про це перед сесією «Телеграфу» повідомляв міський голова Кременчуцької міської територіальної громади Віталій Малецький. Проте в проєктах рішення дане питання не знайшлося.

Ми звернулися до депутатів міськради, адже засідання проходять у напівзакритому режимі без доступу журналістів до повного засідання сесії. Нам повідомили, що дійсно дане питання не підіймалося. Тоді ми знову поцікавилися у міського голови Віталія Малецького, яка подальша доля оренди землі для УПЦ МП.

- Питання на сесію не виносили. Ми чекаємо рішення Верховної Ради з цього приводу. Знаємо, що подібний законопроєкт підготовлений рядом депутатів Верховної Ради, після прийняття якого ми будемо в місті так само робити, відповідно до цих змін законодавства, - зауважив міський голова Віталій Малецький.