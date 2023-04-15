У Градизьку на Кременчуччині під час пожежі в житловому будинку загинула 42-річна жінка

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Сьогодні, 15 квітня, о 5.15 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу в житловому будинку в смт Градизьк. На місце негайно виїхали рятувальники місцевої пожежної охорони та одна одиниця техніки.

Про це повідомляє пресслужбу Кременчуцького районного управління ДСНС.

По прибуттю вогнеборці встановили, що загоряння виникло у приміщенні котельні житлового будинку, а під час гасіння пожежі у будинку знайшли тіло 42-річної жінки.

Пожежа на площі 12 квадратних метрів була локалізована о 6.05, а ліквідована о 6.25. Вогнем знищено газовий котел, диван, два вікна та вхідні двері.

Будинок від знищення вогнем було врятовано. А причина виникнення пожежі та смерті жінки встановлюється.