Російські війська нанесли ракетні удари по мирним містам – багато загиблих та поранених

Ворог нехтує Міжнародним гуманітарним правом, обстрілює ракетами житлові квартали та вбиває мирних мешканців
Минулої доби війська рф нанесли ракетні удари та провели артилерійські обстріли мирних міст та їх цивільної інфраструктури вздовж всіє лінії фронту.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ о оперативній інформації щодо російського вторгнення.
- Російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Протягом минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Найбільш руйнівних уражень зазнав Слов’янськ, який вчора пережив ракетну атаку. Окупанти знов вдарили ракетами по житлових кварталах - загинулі мирні мешканці. По місту нанесли удари сімома ракетами.
Пошкоджень зазнали п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школа, база відпочинку, адмінбудівля, крамниця та господарський центр.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами житлових кварталів Слов’янська.
За словами очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, у Слов’янську під час обстрілів 21 людина отримала поранення та 9 — загинули. Також п’ять людей, ймовірно, залишалися під уламками зруйнованого будинку. Уночі з-під завалів рятувальники дістали мертву жінку, а перед цим у швидкій помер дворічний хлопчик.
Вчора, 14 квітня, російські загарбники випустили 447 снарядів по території Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали населених пунктів області: територія річкового порту в Херсоні. Восьмеро цивільних зазнали поранень.
Ворог за минулу добу здійснив п'ять артилерійських обстрілів Миколаївської області. Про це повідомляє на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Нагадаємо, СБУ закликає українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій у Великодні свята. Про це повідомили в управлінні СБ України в Полтавській області. Саме на Великдень, 24 квітня 2022 року, російська армія нанесла ракетний удар по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та ТЕЦ. Тоді загинула людина та семеро кременчужан отримали поранення.
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