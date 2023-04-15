Російські війська нанесли ракетні удари по мирним містам – багато загиблих та поранених

Минулої доби війська рф нанесли ракетні удари та провели артилерійські обстріли мирних міст та їх цивільної інфраструктури вздовж всіє лінії фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ о оперативній інформації щодо російського вторгнення.

- Російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Протягом минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.