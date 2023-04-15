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Надзвичайні новини, Кременчук, Війна

Російські війська нанесли ракетні удари по мирним містам – багато загиблих та поранених

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 689

 

Ворог нехтує Міжнародним гуманітарним правом, обстрілює ракетами житлові квартали та вбиває мирних мешканців

Минулої доби війська рф нанесли ракетні удари та провели артилерійські обстріли мирних міст та їх цивільної інфраструктури вздовж всіє лінії фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ о оперативній інформації щодо російського вторгнення.

- Російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Протягом минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Найбільш руйнівних уражень зазнав Слов’янськ, який вчора пережив ракетну атаку. Окупанти знов вдарили ракетами по житлових кварталах - загинулі мирні мешканці. По місту нанесли удари сімома ракетами.

Пошкоджень зазнали п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школа, база відпочинку, адмінбудівля, крамниця та господарський центр.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами житлових кварталів Слов’янська.

- Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо, — написав він у телеграм-каналі.

За словами очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, у Слов’янську під час обстрілів 21 людина отримала поранення та 9 — загинули. Також п’ять людей, ймовірно, залишалися під уламками зруйнованого будинку. Уночі з-під завалів рятувальники дістали мертву жінку, а перед цим у швидкій помер дворічний хлопчик.

Вчора, 14 квітня, російські загарбники випустили 447 снарядів по території Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

- За минулу добу противник здійснив – 96 обстрілів, випустивши 447 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів, - йдеться в повідомленні. 

Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали населених пунктів області: територія річкового порту в Херсоні. Восьмеро цивільних зазнали поранень. 

Ворог за минулу добу здійснив п'ять артилерійських обстрілів Миколаївської області. Про це повідомляє на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

- Російські війська, 14 квітня здійснювали артилерійські обстріли із застосуванням РСЗВ та важкої артилерії по місту Очаків, акваторії та узбережжю громади. Є пошкодження об'єктів інфраструктури, - написано в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ закликає українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій у Великодні свята. Про це повідомили в управлінні СБ України в Полтавській області. Саме на Великдень, 24 квітня 2022 року, російська армія нанесла ракетний удар по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та ТЕЦ. Тоді загинула людина та семеро кременчужан отримали поранення.

ТЕЦ і НПЗ у Кременчуці зруйновані: від ракет загинув кременчужанин і 7 поранені
СБУ закликає людей не відвідувати масових зібрань у великодні свята
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Донецька ОВА
Теги: ракетний обстріл війна російські загарбники російські окупанти загиблі
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