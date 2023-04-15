Кабмін розширив повноваження ТЦК щодо проведення призову та зняв завдання по теробороні

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 629

Минулої п’ятниці, 7 квітня, Кабінет міністрів ухвалив постанову № 318, якою вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ред. - колишні військкомати).

Відтепер з ТЦК та СП зняті повноваження щодо виконання завдань з підготовки та ведення територіальної оборони. Водночас уряд розширив їх повноваження щодо призову на військову службу. Зокрема ТЦК та СП отримали право здійснювати оповіщення та призов на військову службу за призовом під час мобілізації незалежно від місця перебування військовозобов’язаних на військовому обліку. Тож відтепер повістки військкомати можуть вручати й тим, хто наразі проживає не за місцем реєстрації та мобілізувати військовозобов'язаних, незалежно від того, в якому ТЦК вони перебувають на обліку.

Насамперед йдеться про внутрішньо переміщених осіб, яких нараховується кілька мільйонів і серед яких є чимало військовозобов’язаних, що не стали на військовий облік за новим місцем проживання.

Крім того, військкомати отримали право сповіщати та призивати на військову службу по призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Винятком є військовозобов'язані та резервісти Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.