Кабмін розширив повноваження ТЦК щодо проведення призову та зняв завдання по теробороні

Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Кременчук, Війна

Кабмін розширив повноваження ТЦК щодо проведення призову та зняв завдання по теробороні

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 629

 

Уряд вніс зміни до Положення про ТЦК та СП

Минулої п’ятниці, 7 квітня, Кабінет міністрів ухвалив постанову № 318, якою вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ред. - колишні військкомати).

Відтепер з ТЦК та СП зняті повноваження щодо виконання завдань з підготовки та ведення територіальної оборони. Водночас уряд розширив їх повноваження щодо призову на військову службу. Зокрема ТЦК та СП отримали право здійснювати оповіщення та призов  на військову службу за призовом під час мобілізації незалежно від місця перебування  військовозобов’язаних на військовому обліку. Тож відтепер повістки військкомати можуть вручати й тим, хто наразі проживає не за місцем реєстрації та мобілізувати військовозобов'язаних, незалежно від того, в якому ТЦК вони перебувають на обліку.

Насамперед йдеться про внутрішньо переміщених осіб, яких нараховується кілька мільйонів і серед яких є чимало військовозобов’язаних, що не стали на військовий облік за новим місцем проживання.

Крім того, військкомати отримали право сповіщати та призивати на військову службу по призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Винятком є військовозобов'язані та резервісти Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.

Усі депутати Кременчуцької міської ради та інших рад отримають повістки з військкомату 
Загальна мобілізація: з якими захворюваннями звільняють від призову на військову службу
Чи можуть призвати до ЗСУ обмежено придатного до військової служби та як проходять ВЛК
10 категорій людей, яких точно не призвуть на військову службу за мобілізацією
0
Автор: Віктор Крук
Теги: військкомат Кабмін призов військовий облік військовозобов'язані
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 13 від 30 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 12 від 23 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх