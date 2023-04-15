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Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Коли посадити картоплю, щоб зібрати багатий урожай

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 627

 

Можна починати садити картоплю, якщо ґрунт для посадки прогріється щонайменше до +7°С

Картопля є найголовнішою сільськогосподарською культурою в Україні, яку висаджують усі дачники. Для того, щоб отримати багатий та здоровий урожай, дуже важливо знати терміни посадки картоплі залежно від сорту, погодних умов або місячного календаря.

Згідно з прогнозом погоди на весну 2023, постійне тепло настане в Україні приблизно в середині квітня. Це означає, що можна починати садити картоплю, якщо ґрунт для посадки прогріється щонайменше до +7°С. Для цього температура вдень має становити не менше +10-12°С, а вночі +5°С градусів і вище. Якщо такі умови триматимуться щонайменше протягом тижня, можна безпечно садити картоплю.

Однак, якщо ви вважаєте за краще користуватися місячним календарем для посадки картоплі, виберіть вдалі дні згідно з фазою місяця. Найврожайніші дні для посадки картоплі у квітні - 17, 18, 20, 25, 27; у травні - 3, 5, 6, 12, 19-22, 27, 28. Невдалі дні для посадки картоплі у квітні - 15, 19, 21-23, 29; у травні - 4, 7, 8, 13, 17, 19, 31.

Якщо ви плануєте висадити ранню картоплю, то краще починати висадку в кінці квітня або на початку травня. Дозріває вона приблизно до початку або середини липня. Середньостиглу картоплю можна садити в середині та другій половині травня.

Якщо враховувати народні прикмети, то в Україні вважають, що картоплю можна садити, щойно розпустилося листя на березі. Зазвичай це буває на початку травня. Народна мудрість також говорить, що останнім днем, коли можна садити картоплю, є свято Трійці. Зазвичай це буває в кінці травня або на початку червня.

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Автор: Анастасія ДЖАБЕР
Теги: картопля урожай дачники Для Дому і Сім'ї поради для дому
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