Чи можуть призвати до ЗСУ обмежено придатного до військової служби та як проходять ВЛК

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 114

У зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, що не припиняється, в листопаді минулого року строк дії воєнного стану продовжили до 19-го лютого. Ймовірно, у лютому президент та Верховна Рада продовжать воєнний стан на черговий строк. Під час його дії в країні проводиться загальна мобілізація, а це означає, що триває призов військовозобов’язаних до лав ЗСУ та інших складових Сил оборони України.

Тобто, усі чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) можуть отримати повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати), де їх можуть направити на обстеження військово-лікарської комісії (ВЛК). Якщо вона визнає чоловіка тимчасово або повністю непридатним до військової служби, його не мобілізують.

Після проходження медичного обстеження ВЛК виносить щодо військовозобов’язаного одну із таких постанов:

придатний до військової служби;

обмежено придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби з визначенням дати повторного огляду;

непридатний до військової служби;

непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку.

Якщо військовозобов'язаний визнаний тимчасово непридатним до військової служби, то йому рекомендується лікування, а повторний огляд ВЛК може проводити через 2-6 місяців.

Якщо чоловік визнаний непридатний до військової служби, то повторний огляд після лікування може відбуватися через 6-12 місяців.

Що таке обмежено придатний до військової служби та чи можуть такого військовозобов’язаного призвати до лав ЗСУ під час дії воєнного стану?

Обмежена придатність – це непридатність до військової служби у мирний та обмежено придатний у воєнний час. Тобто, особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, а тому їх також можуть мобілізувати.

У мирний час визначений доволі широкий список хвороб, які дають право ВЛК визнати особу непридатною до військової служби. В умовах воєнного стану цей список значно звужується.

Військовозобов’язані, які визнані обмежено придатними до військової служби, не можуть служити у десантно-штурмових військах, морській піхоті, у спецпідрозділах та інших частинах, де є підвищені вимоги до фізичного стану військовослужбовців.

Водночас вони можуть проходити військову службу у військових частинах чи підрозділах забезпечення, в установах, організаціях, навчальних закладах тощо.

Саме під час проходження військово-лікарняної комісії вказується, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю. Це залежить від стану здоров’я, військової спеціальності, займаної посади та віку військовозобов’язаного.

Як ВЛК проводить огляд військовозобов’язаних?

Зазвичай, перед оглядом військово-лікарською комісією (ВЛК) військовозобов'язаних просять пройти низку обстежень у цивільних закладах охорони здоров'я. Це аналізи крові та сечі, флюорографія, ЕКГ, визначення групу крові та резус-фактору (якщо відповідної позначки немає у військовому квитку). Якщо військовозобов'язаному понад 40 років, то крім цих процедур, проводиться також вимірювання внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор.

До проведення огляду військкомат отримує дані про військовозобов'язаних з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів та наркологічних установ. На тих, хто перебуває на обліку в цих закладах, одержують витяг з історії хвороби. А на осіб з інвалідністю — дані з органів соціального захисту та медкарту з поліклінік за місцем проживання, роботи чи навчання.

Під час проходження ВЛК кожного військовозобов'язаного мають оглянути:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Якщо є медичні показання, то людину можуть обстежити лікарі інших спеціальностей.

Після проведення огляду кожен лікар записує інформацію про придатність, обмежену придатність, тимчасову або повну непридатність до військової служби. У разі непридатності він вказує статтю Розкладу хвороб, дату огляду, підпис із зазначенням свого прізвища та ставить особисту печатку.

Варто зазначити, що люди з інвалідністю не підлягають мобілізації (ст. 23 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку»). Водночас такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою. Отже, якщо вам вручили повістку, ви зобов'язані з'явитися до військкомату навіть, якщо маєте інвалідність.

Як підтвердити непридатність до військової служби?

Для підтвердження непридатності до військової служби під час мобілізації необхідно провести медичне обстеження. Якщо комісія визнала непридатність та неможливість вилікувати хворобу, через яку її визначили, то людину можуть виключити з військового обліку.

Якщо ж хворобу можна вилікувати, то постанова ВЛК про непридатність до військової служби приймається на підставі статей 7, 11, 12 р, 13д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 Розклад хвороб лише на певний термін. На відновлення придатності (чи обмеженої придатності) до військової служби надається від 6 до 12 календарних місяців, після чого проводиться повторний огляд ВЛК.

Варто розуміти, що під час проходження медичного обстеження військовозобов’язаний може надавати будь-які медичні довідки чи документи, які він вважає за необхідне. Але жодна довідка чи медичний документ не може бути підставою для того, щоб когось автоматично визнали непридатним до військової служби. Тобто вони не є остаточними. Ці документи ВЛК лише враховує під час встановлення остаточного діагнозу та прийняття рішення щодо придатності людини до військової служби.

— Якщо лікарям ВЛК важко остаточно визначити стан здоров'я військовозобов'язаного, він може бути направлений на амбулаторне або стаціонарне обстеження до лікувально-профілактичного медичного закладу з подальшим оглядом ВЛК, — пояснив лікар військово-лікарської комісії Кременчуцького районного ТЦК та СП, який попросив не називати його ім’я.