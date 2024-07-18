«Це не життя, а виживання», — представники «Полтаваобленерго» про тривалі відключення під час спеки

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 330

Представники компанії розділяють обурення та відчай громадян, які близько доби були без світла, проте й надалі закликають раціонально використовувати електроенергію, а побутові прилади вмикати поетапно

В енергетиці України — складна ситуація. До постійних графіків погодинних відключень, які діють уже кілька місяців внаслідок руйнувань та пошкоджень на енергооб'єктах, у регіонах також почали траплятися аварії на електромережах. Через це люди в області, зокрема у Кременчуці та Полтаві, знаходилися без світла близько доби.

Сьогодні, 18 липня, на брифінгу з офіційним зверненням виступили представники АТ «Полтаваобленерго» та регіональний представник НЕК «Укренерго», які ще раз розповіли про ситуацію в енергетиці на Полтавщині та в Україні та пояснили, чому люди знаходяться без світла тривалий час.

Що з енергетикою?

Який нині в Україні стан енергетики розповів заступник голови правління АТ «Полтаваобленерго» Сергій Андрієвський.

Посадовець ще раз пояснив алгоритм, як електрика виробляється та потрапляє у мережу до споживачів.

— Виробляється електрика на атомних, теплових та гідроелектростанціях, а уже потім через мережі передається до областей, і потім її отримуємо та споживаємо ми з вами.

За словами пана Андрієвського, внаслідок масованих ракетних обстрілів армією РФ, Україна втратила 40% своєї генерації.

— Її відновлення — це довготривалий та затратний процес. По-перше, необхідного для ремонтів обладнання в Україні немає — воно виготовляється тільки за кордоном, і звідти його і потрібно замовляти. Але на це можуть піти роки. І тут ще інше питання: розпочати ремонтні роботи на зруйнованому обладнанні можна. Проте немає жодних гарантій, що невдовзі росіяни не зруйнують його знову.

Чому тривалість відключень саме така та хто її визначає

Представники «Полтаваобленерго» пояснили, від чого залежить тривалість відключень світла у громадян.

Говорять, спеціалісти Національної енергетичної компанії «Укренерго» намагаються балансувати попит споживачів на електрику та її генерацію. Якщо попит більший — тоді доводиться застосовувати графіки погодинних і аварійних відключень, а також вводити спеціальний графік аварійних відключень, як це було в області у вівторок, 16 липня.

Визначає та регулює тривалість графіків диспетчер НЕК «Укренерго». І під час застосування спеціального графіка відключень вимикають світло усім — і критичній інфраструктурі, і побутовим споживачам, і навіть військовим, говорить Сергій Андрієвський.

Що сталося 16 липня

Як поясний Сергій Андрієвський, у вівторок, 16 липня, із ладу вийшла частина енергообладнання у регіоні. Саме тому й довелося застосовувати спеціальний графік аварійних відключень.

— Понад 60% мешканців області знаходилися без світла протягом доби, — говорить Андрієвський.

Посадовець стверджує: працівники обленерго фіксують усі заявки, які до них надходять від споживачів, та обробляють їх. Але не завжди встигають робити це оперативно.

— У нас, на жаль, теж обмежена кількість людей: як операторів гарячої лінії, так і ремонтників. Щоб ви розуміли, до 16 липня у нас було в середньому по 6 тисяч заявок за добу з усієї області. А 16 липня було близько 52 тисяч звернень за добу, — пояснює Андрієвський.

«Це не життя — це виживання»

Самі ж учасники брифінгу повністю поділяють думку обурених громадян: говорять, дуже складно щось робити, коли світло є по 6-8 годин за добу.

— Ми ж такі самі люди, живемо в таким самих умовах. Хоча це не життя, а виживання, коли світло є кілька годин на добу. Так, і їжа в холодильниках псується, і телефони зарядитися не встигають. А ще треба і білизну прати, і квартиру хоч трохи охолодити, — говорить Сергій Андрієвський.

У «Полтаваобленерго» закликають громадян все ж трохи раціональніше користуватися електроенергією та вмикати електроприлади поетапно.

— Як тільки світло з’являється, у нас люди починають вмикати відразу усі електроприлади, щоб встигнути усе зробити за цей час. Але через це виникає перенапруга, з’являються знеструмлення і, як наслідок, руйнується обладнання. Для розуміння: споживання електроенергії громадянами в області зараз практично не змінилося. Наразі за 8-10 годин у нас використовується практично та сама кількість електроенергії, що до цього за 24 години, — пояснює комерційний директор АТ «Полтаваобленерго» Дмитро Маркідов.

Людей просять не вмикати електрочайники, кондиціонери та інші енергозатратні прилади, аби не збільшувати навантаження на мережу.

Представники «Полтаваобленерго» також стверджують, що після таких навантажень доведеться міняти більшість мереж у містах, адже вони просто вийдуть з ладу.

Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, близько 21.00 у Полтаві мешканці одного з мікрорайонів вийшли на вулицю та перекрили дорогу. Люди не пропускали ні автомобілі, ні громадський транспорт. За словами очевидців, таким чином мешканці цих вулиць хотіли вийти на контакт із «Полтаваобленерго», яке не відповідає на їхні скарги. Як стало відомо згодом, на зустріч до полтавців приїхала виконувачка обов'язків мера міста Катерина Ямщикова. З людьми знайшли компроміс — на місце виїхала додаткова бригада обленерго та почала виконувати ремонтні роботи уночі.