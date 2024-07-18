«Це не життя, а виживання», — представники «Полтаваобленерго» про тривалі відключення під час спеки

Представники компанії розділяють обурення та відчай громадян, які близько доби були без світла, проте й надалі закликають раціонально використовувати електроенергію, а побутові прилади вмикати поетапно
В енергетиці України — складна ситуація. До постійних графіків погодинних відключень, які діють уже кілька місяців внаслідок руйнувань та пошкоджень на енергооб'єктах, у регіонах також почали траплятися аварії на електромережах. Через це люди в області, зокрема у Кременчуці та Полтаві, знаходилися без світла близько доби.
Сьогодні, 18 липня, на брифінгу з офіційним зверненням виступили представники АТ «Полтаваобленерго» та регіональний представник НЕК «Укренерго», які ще раз розповіли про ситуацію в енергетиці на Полтавщині та в Україні та пояснили, чому люди знаходяться без світла тривалий час.
Який нині в Україні стан енергетики розповів заступник голови правління АТ «Полтаваобленерго» Сергій Андрієвський.
Посадовець ще раз пояснив алгоритм, як електрика виробляється та потрапляє у мережу до споживачів.
За словами пана Андрієвського, внаслідок масованих ракетних обстрілів армією РФ, Україна втратила 40% своєї генерації.
Представники «Полтаваобленерго» пояснили, від чого залежить тривалість відключень світла у громадян.
Говорять, спеціалісти Національної енергетичної компанії «Укренерго» намагаються балансувати попит споживачів на електрику та її генерацію. Якщо попит більший — тоді доводиться застосовувати графіки погодинних і аварійних відключень, а також вводити спеціальний графік аварійних відключень, як це було в області у вівторок, 16 липня.
Визначає та регулює тривалість графіків диспетчер НЕК «Укренерго». І під час застосування спеціального графіка відключень вимикають світло усім — і критичній інфраструктурі, і побутовим споживачам, і навіть військовим, говорить Сергій Андрієвський.
Як поясний Сергій Андрієвський, у вівторок, 16 липня, із ладу вийшла частина енергообладнання у регіоні. Саме тому й довелося застосовувати спеціальний графік аварійних відключень.
Посадовець стверджує: працівники обленерго фіксують усі заявки, які до них надходять від споживачів, та обробляють їх. Але не завжди встигають робити це оперативно.
Самі ж учасники брифінгу повністю поділяють думку обурених громадян: говорять, дуже складно щось робити, коли світло є по 6-8 годин за добу.
У «Полтаваобленерго» закликають громадян все ж трохи раціональніше користуватися електроенергією та вмикати електроприлади поетапно.
Людей просять не вмикати електрочайники, кондиціонери та інші енергозатратні прилади, аби не збільшувати навантаження на мережу.
Представники «Полтаваобленерго» також стверджують, що після таких навантажень доведеться міняти більшість мереж у містах, адже вони просто вийдуть з ладу.
Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, близько 21.00 у Полтаві мешканці одного з мікрорайонів вийшли на вулицю та перекрили дорогу. Люди не пропускали ні автомобілі, ні громадський транспорт. За словами очевидців, таким чином мешканці цих вулиць хотіли вийти на контакт із «Полтаваобленерго», яке не відповідає на їхні скарги. Як стало відомо згодом, на зустріч до полтавців приїхала виконувачка обов'язків мера міста Катерина Ямщикова. З людьми знайшли компроміс — на місце виїхала додаткова бригада обленерго та почала виконувати ремонтні роботи уночі.
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