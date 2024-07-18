Причетність правоохоронця до викрадення дитини: поліція Полтавщини прокоментувала інформацію

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 322

У Кременчуці шириться інформація, нібито до викрадення дитини з Кременчуцького перинатального центру причетний правоохоронець. У поліції Полтавщини стверджують, що це лише чутки. Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції на Полтавщині Євген Рогачов під час брифінгу 18 липня.

Наразі триває розслідування справи й уже після завершення у поліції нададуть інформацію стосовно замовників, «кінцевих бенефіціарів викрадення», зазначив Рогачов.

Що передувало

14 липня з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. Дитину викрали приблизно о 16.08. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати зниклої дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла, а дитина сусідки — на місці.

Загалом часу на викрадення пішло від 5 до 10 хвилин.

Наразі Кременчуцький перинатальний центр є пологовим відкритого типу. Породіль можуть вільно відвідувати родичі та перебувати разом із ними в палатах. На момент викрадення дитини відкритим був лише один вхід, розповіли, розповів керівник Департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак разом із речником поліції Полтавщини Юрієм Сулаєвим.

Про породіллю відомо, що вона вже має чотирьох дітей. Жінка — мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.

Щодо усіх працівників перинатального розпочали службову перевірку.

16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину. Прокуратура оголосила підозру.

Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.