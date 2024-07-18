Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне

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Вже з 1 вересня ціна на автозаправках зростуть на 1,5-2 грн за літр

Сьогодні, 18 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Законопроєкт підтримали 231 народний депутат. Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Схвалення цього законопроєкту аргументується необхідністю перегляду акцизів для наближення національного законодавства до стандартів ЄС та подолання дефіциту державного бюджету.

Підвищення акцизного податку на пальне відбуватиметься у кілька етапів: перший з них стартує 1 липня, з наступними щорічними переглядами 1 січня до 2028 року.

У першому етапі (з 1 вересня) акцизи зростуть:

на бензин — з 213,5 до 242,6 євро за тисячу літрів (+13,6%);

на дизельне пальне — з 139,5 до 177,6 євро за тисячу літрів (+27,3%);

на скраплений газ — з 52 до 165 євро за тисячу літрів (+217,3%);

на альтернативне моторне паливо — зі 162 до 184,08 євро за тисячу літрів (+13,6%).

Очікується, що підвищення акцизів у другому півріччі 2024 року принесе до держбюджету додатково 13 млрд грн.

У 2025 році акцизний податок має зрости:

на бензин — до 271,7 євро за тисячу літрів (+12%) ;

; на дизель — до 215,7 євро (+21,5%);

на газ — до 193 євро (+17%);

на альтернативне моторне паливо — до 206,16 євро (+12%).

З 2026 року акцизи становитимуть:

на бензин — 300,8 євро за тисячу літрів (+10,7%);

на дизель — 253,8 євро (+17,7%);

на газ — 221 євро (+14,5%);

на альтернативне моторне паливо — 228,24 євро (+10,7%).

У 2027 році акцизи зростуть до:

на бензин — 329,9 євро за тисячу літрів (+9,7%);

на дизельне пальне — 291,9 євро (+15%);

на газ — 249 євро (+12,7%);

на альтернативне моторне паливо — 250,32 євро (+9,7%).

У 2028 році (фінал) акцизи зростуть до:

на бензин — 359 євро за тисячу літрів (+8,8%);

на дизель — 330 євро (+13,1%);

на газ — 277 євро (+11,2%);

на альтернативне моторне паливо — 272,4 євро (+8,8%).

Ці зміни можуть спричинити зростання цін на автозаправних станціях.

Водночас директор «Консалтингової групи А-95» Куюн вважає, що підвищення акцизу не спричинить значного зростання цін на пальне.

— Але варто очікувати підвищення цін на бензин і автогаз у межах 1,5-2 грн/літр, — сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне.