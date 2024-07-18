Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне

Сьогодні, 18 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Законопроєкт підтримали 231 народний депутат. Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Схвалення цього законопроєкту аргументується необхідністю перегляду акцизів для наближення національного законодавства до стандартів ЄС та подолання дефіциту державного бюджету.
Підвищення акцизного податку на пальне відбуватиметься у кілька етапів: перший з них стартує 1 липня, з наступними щорічними переглядами 1 січня до 2028 року.
У першому етапі (з 1 вересня) акцизи зростуть:
Очікується, що підвищення акцизів у другому півріччі 2024 року принесе до держбюджету додатково 13 млрд грн.
У 2025 році акцизний податок має зрости:
З 2026 року акцизи становитимуть:
У 2027 році акцизи зростуть до:
У 2028 році (фінал) акцизи зростуть до:
Ці зміни можуть спричинити зростання цін на автозаправних станціях.
Водночас директор «Консалтингової групи А-95» Куюн вважає, що підвищення акцизу не спричинить значного зростання цін на пальне.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне.
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