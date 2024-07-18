Смертельна ДТП на Полтавщині: Kia Sportage збив велосипедиста

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 348

18 липня близько 6.30 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський між селами Нова Диканька та Циганське Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Kia Sportage, під керуванням 24-річного жителя Вінниччини, зіткнувся із велосипедом, яким керував 69-річний полтавець. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство.

Нагадаємо, що 17 липня у Нехворощанській громаді на Полтавщині у ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст.