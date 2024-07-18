Не впорався з керуванням: на Полтавщині у ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 0

Двоє підлітків на мотоциклі злетіли в кювет та врізалися в дерево

Учора, 17 липня, близько 23.00 у Нехворощанській громаді на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 16-річний підліток не впорався з керуванням мотоцикла Mustang, з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні. Також у цей час з ним на мотоциклі був і 15-річний пасажир — він, на щастя, не постраждав.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці внаслідок зіткнення із легковиком постраждав мотоцикліст.



