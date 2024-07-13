У Кременчуці сталося ДТП, в якій постраждав мотоцикліст

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У Кременчуці в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася учора, 12 липня, близько 17.00 на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, постраждав мотоцикліст. Поліція з'ясовує обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Mitsubishi, під керуванням 54-річного водія, зіткнувся з мотоциклом Yamaha, яким керував 36-річний місцевий житель.

Унаслідок ДТП постраждав водій мотоцикла, якого госпіталізовали для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині легковик збив неповнолітнього мотоцикліста.

А 18 червня у Миргородському районі зіткнулися мотоцикл з легковиком.