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Учора, 12 липня, вогнеборці ДСНС на Кременчуччині погасили чотири пожежі та врятовали двох людей

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 149

 

Під час пожежі отримав травму 69-річний кременчужанин

Протягом п’ятниці, 12 липня, рятувальники ДСНС 4 рази виїжджали на гасіння пожеж на території Кременчуцького району.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Учора о 12.11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності у селі Камʼяні Потоки.

Пожежу було ліквідовано о 12.46. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0.05 га.

До гасіння пожежі залучалося одне відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця пожежної техніки.

 

А о 17.37 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності поблизу села Піщане. Її було ліквідовано о 19.03. Внаслідок пожежі знищено суху рослинність на площі 0.05 га. До гасіння залучалося одне відділення 14-ї ДПРЧ та одне відділення місцевої пожежної охорони села Піщане.

 

Надвечір, о 19.00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сміття по вулиці Володимира Великого у Кременчуці. Вогнеборці погасили пожежу о 19.24. До гасіння залучалося одне відділення 14-ї ДППЧ та одна одиниця пожежної техніки.

 

Учора, 12 липня, о 13.10 надійшло повідомлення про пожежу на балконі квартири по вулиці Перемоги у Кременчуці.

Вогнеборці, які прибули на виклик відразу подали ствол типу «Protek» на гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час ліквідації пожежі, вогнеборці евакуювали двох мешканців квартир, які опинилися у димовій пастці. Вогонь було потушено о 14.14. Внаслідок пожежі знищено меблі та речі. Від знищення вогнем вдалося врятувати квартиру та майно. Під час пожежі отримав травму 69-річний чоловік.

До гасіння пожежі залучалися 1 відділення 16-ї ДПРЧ та одне відділення 14-ї ДПРЧ.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області за минулу добу на території області зареєстровано 13 небезпечних подій: 11 пожеж, 1 дорожньо – транспортна пригода та 1 нещасний випадок на воді.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС пожежі суха трава вогнеборці травмовані врятували
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