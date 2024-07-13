Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі чоловік вбив жінку, за те що вона ображала його померлих родичів

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 293

Обвинувачений також вдарив ножем чоловіка, адже останній міг бути свідком злочину

Кременчуцький районний суд виніс вирок чоловіку за замах т умисне вбивство. Обвинувачений вбив жінку і ранив ножем чоловіка. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 8 липня. 

У суді чоловік розповів, що жінку вдарив ножем 7 разів — це сталось після того, як вона почала ображати його померлих родичів. Відомо, що обидва вживали алкогольні напої в одному з місцевих кафе в селищі Білики і продовжили це робити вже вдома на кухні. 

Далі обвинувачений вирішив вбити і чоловіка, який був у сусідній кімнаті і також разом проводив з ними дозвілля у кафе, адже той міг стати свідком подій — обвинувачений двічі вдарив ножем в шию. Втім медикам вдалося врятувати життя пораненого — їх викликав ще один чоловік, який також був у будинку і разом з ними відпочивав у кафе. 

Обвинувачений отримав 13 років позбавлення волі.

ПО ТЕМІ:

Забив вітчима та спалив матір: Верховний Суд підтвердив довічне ув'язнення для жителя Полтавського району

0
Автор: Телеграф Джерело фото: 24tv.ua
Теги: суд вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх