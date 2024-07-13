У Кременчуцькому районі чоловік вбив жінку, за те що вона ображала його померлих родичів

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 293

Кременчуцький районний суд виніс вирок чоловіку за замах т умисне вбивство. Обвинувачений вбив жінку і ранив ножем чоловіка. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 8 липня.

У суді чоловік розповів, що жінку вдарив ножем 7 разів — це сталось після того, як вона почала ображати його померлих родичів. Відомо, що обидва вживали алкогольні напої в одному з місцевих кафе в селищі Білики і продовжили це робити вже вдома на кухні.

Далі обвинувачений вирішив вбити і чоловіка, який був у сусідній кімнаті і також разом проводив з ними дозвілля у кафе, адже той міг стати свідком подій — обвинувачений двічі вдарив ножем в шию. Втім медикам вдалося врятувати життя пораненого — їх викликав ще один чоловік, який також був у будинку і разом з ними відпочивав у кафе.

Обвинувачений отримав 13 років позбавлення волі.