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На Полтавщині вночі лунали вибухи - моніторингові канали

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 228

 

Ворог продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками – уночі над територією країни збили 4 з 5-ти БПЛА

У ніч проти 13 липня на Полтавщині прозвучали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали. 

Повітряна тривога через політ ворожих безпілотників в області була оголошена о 0.30, а відбій дали о 2.12. 

Станом на ранок офіційних повідомлень про вибухи від органів влади не було.

Командування Повітряних Сил ЗСУ щойно повідомило, що збито 4 ударних БПЛА.

- У ніч на 13 липня 2024 року противник атакував 5-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ.

Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі, - йдеться у повідомленні Командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Getty Images
Теги: Полтавщина вибухи повітряна тривога БПЛА Сили оборони України Шахеди
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