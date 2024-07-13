На Полтавщині вночі лунали вибухи - моніторингові канали

Ворог продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками – уночі над територією країни збили 4 з 5-ти БПЛА
У ніч проти 13 липня на Полтавщині прозвучали вибухи.
Про це інформують моніторингові канали.
Повітряна тривога через політ ворожих безпілотників в області була оголошена о 0.30, а відбій дали о 2.12.
Станом на ранок офіційних повідомлень про вибухи від органів влади не було.
Командування Повітряних Сил ЗСУ щойно повідомило, що збито 4 ударних БПЛА.
- У ніч на 13 липня 2024 року противник атакував 5-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ.
Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі, - йдеться у повідомленні Командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.