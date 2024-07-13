На Полтавщині вночі лунали вибухи - моніторингові канали

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Ворог продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками – уночі над територією країни збили 4 з 5-ти БПЛА

У ніч проти 13 липня на Полтавщині прозвучали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

Повітряна тривога через політ ворожих безпілотників в області була оголошена о 0.30, а відбій дали о 2.12.

Станом на ранок офіційних повідомлень про вибухи від органів влади не було.

Командування Повітряних Сил ЗСУ щойно повідомило, що збито 4 ударних БПЛА.