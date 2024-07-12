У Піщаному зіткнулись мотоцикл та легковик

Вчора, 21:51 Переглядів: 154

Очевидці повідомляють, що є постраждалі

12 липня, близько 19.40, у Піщаному сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляють читачі. За їх інформацією є постраждалі.

Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, зіткнулись легковик та мотоцикл.

Мотоцикліст ушпиталений. На місці працюють слідчі.

Подробиці будуть згодом.

Нагадаємо, що 10 липня у Піщаному легковик злетів з дороги у стовп — водій запевняв правоохоронців, що напився уже після ДТП.