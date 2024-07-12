У Піщаному зіткнулись мотоцикл та легковик

Очевидці повідомляють, що є постраждалі
12 липня, близько 19.40, у Піщаному сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляють читачі. За їх інформацією є постраждалі.
Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, зіткнулись легковик та мотоцикл.
Мотоцикліст ушпиталений. На місці працюють слідчі.
Подробиці будуть згодом.
Нагадаємо, що 10 липня у Піщаному легковик злетів з дороги у стовп — водій запевняв правоохоронців, що напився уже після ДТП.
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