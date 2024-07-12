У Піщаному водій врізався у стовп і намагався відкупитися від поліції

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10 липня близько 13.00 у Кременчуці легковик злетів з дороги у стовп. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

Прибувши на місце події працівники поліції виявили легковий автомобіль Nissan з механічними пошкодженнями унаслідок зіткнення з бетонним стовпом. Водія на місці події немає. Однак група реагування встановила водія. Ним виявився місцевий чоловік, який перебував в нетверезому стані (2,8‰) та повідомив правоохоронцям, що вживав алкоголь уже після дорожньо-транспортної пригоди. Цей факт наразі перевіряється.

Чоловік також пропонував правоохоронцям хабар за непритягнення його до відповідальності. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція неправомірної вигоди), також на водія було складено ряд адміністративних матеріалів:

ч.4 ст. 130 Кодексу України про адмінправопорушення (вживання алкоголю після ДТП);

ст. 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення (п орушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів ).

Нагадаємо, 25 червня у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцької та Богаєвського зіткнулися дві автівки — одна з машин врізалася в електричний стовп.