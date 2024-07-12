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У Кременчуці затримали чоловіка, який обікрав кіоск

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 243

 

Він раніше мав проблеми з законом за скоєння крадіжок

11 липня оперативники затримали мешканця Кременчуцького району, який раніше мав проблеми з законом за скоєння крадіжок. Його затримали «гарячим слідом» за скоєння крадіжку з кіоску в центральній частині міста. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

 

Крадій, відхиливши ролети, проник до приміщення, де вкрав гроші та харчові продукти. Його затримали. Наразі оперативниками та слідчими встановлено факт його причетності до скоєного.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. І вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу, а також оголошення йому про підозру.

Нагадаємо, 23 червня близько 4.00 полтавка проникла до благодійної кав’ярні на вулиці Соборний Майдан у Полтаві й викрала гроші. Її взяли під варту.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Конкурент
Теги: крадіжка
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