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За добу жителі Полтавщини «подарували» шахраям понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 420

 Якщо ви отримуєте повідомлення від знайомих чи родичів у різних соціальних мережах і месенджерах із проханням терміново позичити гроші, за жодних обставин не перераховуйте кошти доки не перетелефонуєте та переконаєтесь, що інформація правдива і це дійсно ваші родичі чи знайомі

Упродовж доби працівники територіальних підрозділів поліції Полтавщини зареєстрували дев’ять випадків шахрайства. Громадяни втратили сумарно 525 500 гривень. За всіма фактами розпочато досудові розслідування. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

  • Серед потерпілих опинилася 32-річна полтавка, яка через месенджер отримала повідомлення від особи, що представилася її сестрою, з проханням позичити 10 тисяч гривень. Жінка перерахувала кошти, виявивши згодом, що це був шахрай.
  • Подібним чином 55-річна та 47-річна мешканки Полтави втратили 8 000 та 6 300 гривень відповідно, коли повірили шахраям, що представилися їхніми знайомими.
  • Ще один 48-річний мешканець Полтави також став жертвою шахрайства, «позичивши» 2 тисячі гривень особі, яка видавала себе за його знайомого через месенджер.
  • 71-річний полтавець віддав 57 500 гривень шахраєві, який представився працівником служби безпеки банку. Під приводом запобігання несанкціонованого доступу до рахунку, шахрай виманив конфіденційну інформацію та заволодів грошима.
  • 23-річна мешканка Нових Санжар втратила 78 000 гривень, намагаючись купити криптовалюту у шахрая.
  • 18-річна полтавка зробила передплату 3 700 гривень за смартфон, але ґаджет так і не отримала.
  • 66-річну жительку Полтавської громади ошукали на 300 тисяч гривень. Невідома особа, використавши копії її особистих документів, оформила банківську картку на її ім’я та декілька кредитів у мікрофінансових установах.
  • 22-річна полтавка втратила 60 тисяч гривень через аналогічну шахрайську схему.

Поліція внесла всі випадки до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення правопорушників та їх притягнення до юридичної відповідальності.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: shpolyanochka.com.ua
Теги: шахрайство
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