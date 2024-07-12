За добу жителі Полтавщини «подарували» шахраям понад пів мільйона гривень

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Якщо ви отримуєте повідомлення від знайомих чи родичів у різних соціальних мережах і месенджерах із проханням терміново позичити гроші, за жодних обставин не перераховуйте кошти доки не перетелефонуєте та переконаєтесь, що інформація правдива і це дійсно ваші родичі чи знайомі