Полтавку, яка обікрала благодійну кав’ярню, взяли під варту

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 184

Вона може вийти під заставу у 150 тисяч гривень

Суд задовольнив клопотання слідчих та прокуратури щодо обрання запобіжного заходу жінці, яка причетна до крадіжки грошей з благодійної кав’ярні у Полтаві. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

— За клопотанням слідчих поліції та Полтавської окружної прокуратури, Октябрський районний суд міста Полтави обрав фігурантці запобіжний захід — тримання під вартою із альтернативою внесення застави в сумі 150 тисяч гривень. Слідчі дії тривають, — розповів він.

Нагадаємо, що 23 червня близько 4.00 жінка проникла до благодійної кав’ярні на вулиці Соборний Майдан у Полтаві й викрала гроші.