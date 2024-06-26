Полтавку, яка обікрала благодійну кав’ярню, взяли під варту

Суд задовольнив клопотання слідчих та прокуратури щодо обрання запобіжного заходу жінці, яка причетна до крадіжки грошей з благодійної кав’ярні у Полтаві. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.
Нагадаємо, що 23 червня близько 4.00 жінка проникла до благодійної кав’ярні на вулиці Соборний Майдан у Полтаві й викрала гроші.
Правоохоронці встановили особу жінки — нею виявилася 32-річна місцева мешканка, яка раніше мала проблеми із законом. Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, що передбачає до 8 років позбавлення волі.
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