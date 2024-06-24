Полтавка вночі обікрала благодійну кав'ярню

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Зараз її шукає поліція

23 червня близько 4.00 невідома проникла до благодійної кав’ярні на вулиці Соборний Майдан у Полтаві й викрала гроші, повідомила пресслужба поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка розпочала розслідування.

— Правоохоронці встановили, що до злочину причетна місцева мешканка, яка раніше мала проблеми із законом. Наразі вживаються заходи щодо встановлення місця перебування та затримання особи, — розповів начальник Полтавського райуправління поліції Петро Скічко.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, весною на Полтавщині четверо чоловіків обікрали приватний будинок.