Полтавка вночі обікрала благодійну кав'ярню

23 червня близько 4.00 невідома проникла до благодійної кав’ярні на вулиці Соборний Майдан у Полтаві й викрала гроші, повідомила пресслужба поліції.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка розпочала розслідування.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, весною на Полтавщині четверо чоловіків обікрали приватний будинок.
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