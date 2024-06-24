Понад 7 тисяч споживачів на Полтавщині залишилися без світла через негоду

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 176

Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання

Через негоду на Полтавщині без електропостачання залишилися понад 7 тисяч споживачів. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі. Загалом знеструмлено 68 населених пунктів у таких громадах: Гадяцька;

Зіньківська;

Кобеляцька;

Лохвицька;

Новосанжарська;

Полтавська;

Чутівська. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання у постраждалих районах. Нагадаємо, 20 червня через негоду понад 8,6 тисячі споживачів на Полтавщині залишилися без електропостачання.

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