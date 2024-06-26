На Полтавщині судитимуть жінку, яка не годувала і не доглядала за новонародженим сином

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 330

Через це дитина захворіла й зараз перебуває в патронатній сім'ї

Диканська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жительки Полтавського району за злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, жінка, народивши сина, не доглядала за ним, не забезпечувала необхідним харчуванням, належними побутовими та санітарно-гігієнічними умовами. Окрім цього, вона ігнорувала рекомендації представників служб у справах дітей щодо утримання і виховання новонародженого.

Це призвело до захворювання малолітнього. Наразі хлопчик перебуває в сім’ї патронатного вихователя. Вирішується питання про позбавлення жінки материнських прав.

Нагадаємо, міністерка соцполітики Оксана Жолнович анонсувала розвиток мережі патронатних родин. Зараз у десяти громадах Полтавщини втілюють пілотний проєкт, який передбачає новий підхід до розвитку сімейного патронату. Загалом в області функціонує 16 таких родин, в яких зростають 32 дитини.

Також нагадаємо, що на Полтавщині почали відкривати «Вікна життя», обладнані спеціальною системою, яка допомагає анонімно залишили немовля у пологовому будинку. Перше «вікно життя» у регіоні з'явилося в листопаді минулого року, у Полтавському центрі спеціалізованої педіатричної допомоги обласної лікарні. У Кременчуці «вікно життя» запрацювало 2 січня 2024 року, досі ним ніхто не скористався. Згодом, ще одне обладнане «вікно життя» з’явилося на базі Миргородської лікарні інтенсивного лікування.