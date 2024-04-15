16 патронатних сімей на Полтавщині: в області впроваджують пілотний проєкт

Сьогодні, 19:50 Переглядів: 137

У десяти громадах Полтавщини втілюють пілотний проєкт, який передбачає новий підхід до розвитку сімейного патронату. Про це йдеться у телеграм-каналі голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

«Для дитини це підтримка, догляд та турбота в родинному колі, а для сфери захисту прав дітей — запобігання соціальному сирітству та надання допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах», — пише Філіп Пронін.

В області 16 патронатних вихователів, які опікуються дітьми, йдеться у повідомленні.

« Громади-учасниці отримуватимуть матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку від партнерів. Проводитимуть навчання для працівників служб у справах дітей, фахівців із соціальної роботи, психологів центрів соціальних служб, міждисциплінарних команд. Допомагатимуть також організовувати заходи задля популяризації патронату», — повідомляє Філіп Пронін.

Проєкт «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату» реалізують в Україні за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Нагадаємо, міністерка соцполітики Оксана Жолнович анонсувала розвиток мережі патронатних родин.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» відвідав кілька патронатних родин: