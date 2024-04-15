16 патронатних сімей на Полтавщині: в області впроваджують пілотний проєкт

У десяти громадах Полтавщини втілюють пілотний проєкт, який передбачає новий підхід до розвитку сімейного патронату. Про це йдеться у телеграм-каналі голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
В області 16 патронатних вихователів, які опікуються дітьми, йдеться у повідомленні.
Проєкт «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату» реалізують в Україні за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Нагадаємо, міністерка соцполітики Оксана Жолнович анонсувала розвиток мережі патронатних родин.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» відвідав кілька патронатних родин:
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