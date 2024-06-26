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На Лубенщині чоловік тримав удома боєприпаси

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 112

Наразі слідство з’ясовує джерело походження вибухонебезпечних предметів та мету їх незаконного зберігання

На Лубенщині правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом незаконного поводження з боєприпасами, повідомила пресслужба поліції 26 червня.

— Стало відомо, що 50-річний місцевий мешканець ймовірно зберігає вдома вибухонебезпечні предмети. Під час обшуків у помешканні знайшли боєприпаси та запчастини до них. Наразі речові докази вилучили та направили на експертизу. Триває досудове розслідування, — розповів начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Наразі слідство з’ясовує джерело походження вибухонебезпечних предметів та мету їх незаконного зберігання.

Нагадаємо, нещодавно поліція Лубенського району викрила факт незаконного збуту боєприпасів через інтернет — слідчі повідомили 52-річному чоловіку про підозру. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: граната боєприпаси
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