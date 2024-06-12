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Посилки з боєприпасами: чоловік нелегально продавав зброю в інтернеті

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 134

На Полтавщині поліція повідомила про підозру чоловіку у незаконному збуті боєприпасів

Поліція Лубенського району викрила факт незаконного збуту боєприпасів через інтернет — слідчі повідомили 52-річному чоловіку про підозру. про це повідомив Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

— Оперативники викрили мешканця іншої області, який знаходив потенційних покупців через месенджери, а після домовленостей відправляв посилки з боєприпасами поштою. Наразі чоловіку повідомили про підозру, і слідчі дії тривають, — розповів Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у селі Кочубеївка в чоловіка правоохоронці вилучили гранату та набої.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зброя боєприпаси
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