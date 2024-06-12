Посилки з боєприпасами: чоловік нелегально продавав зброю в інтернеті

Поліція Лубенського району викрила факт незаконного збуту боєприпасів через інтернет — слідчі повідомили 52-річному чоловіку про підозру. про це повідомив Відділ комунікації поліції в Полтавській області.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що нещодавно у селі Кочубеївка в чоловіка правоохоронці вилучили гранату та набої.
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