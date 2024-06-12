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Малі фермери можуть отримати грантову підтримку від держави — Кременчуцька РВА

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 109

 

Підтримка передбачена для аграріїв, які обробляють до 120 га землі чи утримують до 100 корів

Кабмін ухвалив рішення щодо надання грантової підтримки малим агровиробникам. Про це на ранковому брифінгу розповів виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

За його словами, розпорядженням уряду № 495-р передбачається виділити кошти, отриманні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, для надання безповоротних грантів виробникам сільськогосподарської продукції. Допомога передбачена для аграріїв, які мають у власності чи користуванні до 120 га орної землі, або утримують у своєму господарстві до 100 голів великої рогатої худоби чи до 500 голів овець (кіз).

Суми грантів:

  • 4000 грн на гектар орної землі;
  • 7000 грн на корову;
  • 2000 грн на вівцю (козу).
— Заяви на грант треба подавати до кінця червня через Державний аграрний реєстр. Прошу аграріїв реєструватися й отримувати кошти на підтримку виробництва, — закликав Артем Даценко.

Нагадаємо, раніше ми писали про Людмилу Приходько з Полтавщини, яка перетворила своє село на «маленьку Швейцарію», розводячи безрогих кіз та виробляючи сири. Завдяки гранту вона запустила сироварню, підтримуючи доступні ціни для громади та безкоштовно передаючи продукцію військовим.


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Автор: Віктор Крук
Теги: грант підтримка Кременчуцька РВА аграрії фермери
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