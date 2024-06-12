Малі фермери можуть отримати грантову підтримку від держави — Кременчуцька РВА

Кабмін ухвалив рішення щодо надання грантової підтримки малим агровиробникам. Про це на ранковому брифінгу розповів виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.
За його словами, розпорядженням уряду № 495-р передбачається виділити кошти, отриманні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, для надання безповоротних грантів виробникам сільськогосподарської продукції. Допомога передбачена для аграріїв, які мають у власності чи користуванні до 120 га орної землі, або утримують у своєму господарстві до 100 голів великої рогатої худоби чи до 500 голів овець (кіз).
Суми грантів:
Нагадаємо, раніше ми писали про Людмилу Приходько з Полтавщини, яка перетворила своє село на «маленьку Швейцарію», розводячи безрогих кіз та виробляючи сири. Завдяки гранту вона запустила сироварню, підтримуючи доступні ціни для громади та безкоштовно передаючи продукцію військовим.
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