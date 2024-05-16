Як фермерка з Полтавщини розвиває козиний бізнес і варить сири для громади та військових

Людмила Приходько з Полтавщини перетворила своє село на «маленьку Швейцарію», розводячи безрогих кіз та виробляючи сири. Завдяки гранту вона запустила сироварню, підтримуючи доступні ціни для громади та безкоштовно передаючи продукцію військовим.
Фермерка з Полтавщини розводить безрогих кіз та варить сири. Її історію розповіло кросплатформінгове медіа ШоТам.
Свою першу козу Людмила купила заради доньки з хворим серцем. На вимогу родини знайшла породу без ріг та з молоком без запаху. А тепер має власне стадо та перетворює своє село на маленьку Швейцарію.
Людмила Приходько змалку мріяла про ферму в памʼять про розкуркуленого діда.
«Мрія і, мабуть, щось генетично на підсвідомості було, що оце — моє», — каже жінка.
Коханий чоловік пообіцяв втілити мрію про ферму.
«Кажу: «Людо, ти за мене заміж вийдеш?».
А вона каже: «Ні, не вийду!».
«Так я ж тобі, — кажу, — зроблю, щоб і кури з поїлочок пили, і вона повірила», — розповідає чоловік Людмили.
Фермерувати почали у 2006 році — вирощували овочі на продаж. Невдовзі в доньки Приходьків лікарі виявили ваду серця. Людмила купила козу-нубійку, бо її молоко багате на калій для серця.
Смачне молоко розпробувала не лише Ірина, але й усі сусіди. Людмила завезла також зааненських кіз і джерсійських корів. На початок 2022 року її рогатий молокозавод налічував понад 50 тварин. Коли почалося вторгнення, Людмила думала вести худобу в ліс.
Від стресу в Олександра стався серцевий напад, чоловік потрапив в операційну. Людмила сама лишилася на господарстві й почала думати, як утримати бізнес.
Жінка подала заявку на конкурс грантів «Курс на Незалежність» і виграла. Завдяки гранту отримала професійне обладнання для варіння сиру.Олександр, який більше не може поратися біля худоби, тепер працює в сироварні. Приходьки вже мають кілька видів напівтвердих сирів, а перші тверді ще дозрівають. Ціни принципово тримають нижчими, ніж у магазині.
Продукцію також безкоштовно передають захисникам у шпиталі та на передову. Запуск сироварні підсилив родинний бізнес і дав нові робочі місця.
А улюблені кози віщують Людмилі ще й омріяну Перемогу!
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