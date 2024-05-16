Як фермерка з Полтавщини розвиває козиний бізнес і варить сири для громади та військових

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 83

Людмила Приходько з Полтавщини перетворила своє село на «маленьку Швейцарію», розводячи безрогих кіз та виробляючи сири. Завдяки гранту вона запустила сироварню, підтримуючи доступні ціни для громади та безкоштовно передаючи продукцію військовим.

Фермерка з Полтавщини розводить безрогих кіз та варить сири. Її історію розповіло кросплатформінгове медіа ШоТам.

Свою першу козу Людмила купила заради доньки з хворим серцем. На вимогу родини знайшла породу без ріг та з молоком без запаху. А тепер має власне стадо та перетворює своє село на маленьку Швейцарію.

Історія власної справи

Людмила Приходько змалку мріяла про ферму в памʼять про розкуркуленого діда.

«Мрія і, мабуть, щось генетично на підсвідомості було, що оце — моє», — каже жінка. Коханий чоловік пообіцяв втілити мрію про ферму. «Кажу: «Людо, ти за мене заміж вийдеш?».

А вона каже: «Ні, не вийду!».

«Так я ж тобі, — кажу, — зроблю, щоб і кури з поїлочок пили, і вона повірила», — розповідає чоловік Людмили.

Фермерувати почали у 2006 році — вирощували овочі на продаж. Невдовзі в доньки Приходьків лікарі виявили ваду серця. Людмила купила козу-нубійку, бо її молоко багате на калій для серця.

«Перша моя коза з’явилася не просто так у нашій родині — вона зʼявилась для підтримки здоровʼя нашої Іринки», — згадує Людмила.

Повномасштабне вторгнення

Смачне молоко розпробувала не лише Ірина, але й усі сусіди. Людмила завезла також зааненських кіз і джерсійських корів. На початок 2022 року її рогатий молокозавод налічував понад 50 тварин. Коли почалося вторгнення, Людмила думала вести худобу в ліс.

«У всіх на слуху було, як окупанти знущалися саме з тварин: винищували ферми, мінували тварин. Я цього не переживу, бо я їх настільки люблю. Здригалися стіни в сараї, і кози дуже боялись, полохались попервах. Я до них балакала, як до людей, казала: «Дівчата, потерпіть…», — розповідає Людмила.

Від стресу в Олександра стався серцевий напад, чоловік потрапив в операційну. Людмила сама лишилася на господарстві й почала думати, як утримати бізнес.

«Я вже перестала боятись, перестала в сарай заходити з острахом, а тільки думала, що зробити, щоб покращити свою продукцію, як придбати ще тварин», — каже жінка.

Отримання гранту та відновлення

Жінка подала заявку на конкурс грантів «Курс на Незалежність» і виграла. Завдяки гранту отримала професійне обладнання для варіння сиру.Олександр, який більше не може поратися біля худоби, тепер працює в сироварні. Приходьки вже мають кілька видів напівтвердих сирів, а перші тверді ще дозрівають. Ціни принципово тримають нижчими, ніж у магазині.

«Щоб люди мали доступ до цього всього, щоб могли купити всі за доступною ціною», — відзначають фермери.

Продукцію також безкоштовно передають захисникам у шпиталі та на передову. Запуск сироварні підсилив родинний бізнес і дав нові робочі місця.

А улюблені кози віщують Людмилі ще й омріяну Перемогу!