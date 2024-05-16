На ремонти у спортивній школі Кременчука планують витратити понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1

На проведення капітального та поточного ремонту у Кременчуцькій спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з боксу міська влада планує витратити 540 тисяч 468 грн. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету, який оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради.

У документі вказали, що в школі хочуть зробити капітальний ремонт спортивного залу та службових приміщень і поточний ремонт системи освітлення спортзалу.

Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Відповідне рішення мають розглянути на засіданні виконкому.