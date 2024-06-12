За підтримки Ferrexpo стартував проєкт Femunnity Teens 2.0

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1 червня кожен, хто проявив себе як змотивована та активна особистість, мав змогу відвідати та активно брати участь у відкритті вже другого проєкту Femunnity Teens, гасло якого є: «Хочу — можу — роблю; Знаю — вмію — розумію; Бачу — чую — відчуваю».

Учасниками є підлітки у віці від 13 до 17 років, серед яких є і ті, хто ще не досяг цього віку. Їхнє бажання було настільки сильним, що вони проявили себе набагато краще, ніж більш дорослі кандидати, тому й мають змогу приєднатись до проєкту.

«Стартувала програма Femunnity Teens, другий потік, яка вже перетворюється на традицію компанії Ferrexpo: передавати свої знання та цінності молодому поколінню, чим ми дуже пишаємось, — говорить в інтерв’ю Любов Козюра, HR бізнес-партнерка, організаторка заходу, менеджерка із різноманітності та інклюзивності ПРАТ Полтавський ГЗК. — Якби я це дізналась раніше, було б легше жити та розуміти, що зі мною відбувається».

В цьому році буде одинадцять тем для вивчення. Також додались нові теми, такі як:

«Робота з тілом» — все про фізичні нагрузки та правила харчування;

«Інтегральна динаміка розвитку».

Викладатимуть ці теми двадцять дві тренерки, двоє з яких приїхали сюди з Києва на волонтерській основі — Тамара Довгань та Ольга Босова. Також у викладанні беруть участь десять випускників минулорічного проєкту, які зацікавленні в просуванні хвилюючих підлітками питань.

Також до урочистої частини відкриття доєднались виконуючий обов’язків генерального директора Єристівського ГЗК — Тарас Зінченко, — «Керівництво компанії Ferrexpo розуміє, наскільки важливим є розвиток молоді та як важливо допомогти відкрити їм свій потенціал».

«Ви найкращі, найталановитіші, найпрогресивніші представники молоді Горішніх Плавнів!» — наголосила директорка з управління персоналом і побуту Ferrexpo Юлія Клевова. Адже в перший же ж день літніх канікул молодь вирішила присвятити свій час вивченню нових тем та пізнанню себе. «Організаторки проєкту ухвалили сміливе рішення — жити в умовах війни, жити тут і зараз. Вони доклали титанічних зусиль, щоби втілити цей проєкт у життя саме задля вашого майбутнього», — говорить Юлія Клевова.

На дітей чекає ще цілий місяць нових знайомств та відкриттів. Сподіваємось, що кожен з них навчиться чогось нового та винесе для себе щось цінне, адже молодь і є наше майбутнє.