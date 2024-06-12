Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота

За підтримки Ferrexpo стартував проєкт Femunnity Teens 2.0

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 60 Новини компаній

Нещодавно на території бази відпочинку «Лелека» стартував проєкт Femunnity Teens 2.0, в якому взяла участь найактивніша молодь Горішніх Плавнів

1 червня кожен, хто проявив себе як змотивована та активна особистість, мав змогу відвідати та активно брати участь у відкритті вже другого проєкту Femunnity Teens, гасло якого є: «Хочу — можу — роблю; Знаю — вмію — розумію; Бачу — чую — відчуваю».

Учасниками є підлітки у віці від 13 до 17 років, серед яких є і ті, хто ще не досяг цього віку. Їхнє бажання було настільки сильним, що вони проявили себе набагато краще, ніж більш дорослі кандидати, тому й мають змогу приєднатись до проєкту.

«Стартувала програма Femunnity Teens, другий потік, яка вже перетворюється на традицію компанії Ferrexpo: передавати свої знання та цінності молодому поколінню, чим ми дуже пишаємось, — говорить в інтерв’ю Любов Козюра, HR бізнес-партнерка, організаторка заходу, менеджерка із різноманітності та інклюзивності ПРАТ Полтавський ГЗК. — Якби я це дізналась раніше, було б легше жити та розуміти, що зі мною відбувається».

В цьому році буде одинадцять тем для вивчення. Також додались нові теми, такі як:

  • «Робота з тілом» — все про фізичні нагрузки та правила харчування;
  • «Інтегральна динаміка розвитку».

Викладатимуть ці теми двадцять дві тренерки, двоє з яких приїхали сюди з Києва на волонтерській основі — Тамара Довгань та Ольга Босова. Також у викладанні беруть участь десять випускників минулорічного проєкту, які зацікавленні в просуванні хвилюючих підлітками питань.

Також до урочистої частини відкриття доєднались виконуючий обов’язків генерального директора Єристівського ГЗК — Тарас Зінченко, — «Керівництво компанії Ferrexpo розуміє, наскільки важливим є розвиток молоді та як важливо допомогти відкрити їм свій потенціал».

«Ви найкращі, найталановитіші, найпрогресивніші представники молоді Горішніх Плавнів!» — наголосила директорка з управління персоналом і побуту Ferrexpo Юлія Клевова. Адже в перший же ж день літніх канікул молодь вирішила присвятити свій час вивченню нових тем та пізнанню себе. «Організаторки проєкту ухвалили сміливе рішення — жити в умовах війни, жити тут і зараз. Вони доклали титанічних зусиль, щоби втілити цей проєкт у життя саме задля вашого майбутнього», — говорить Юлія Клевова.

На дітей чекає ще цілий місяць нових знайомств та відкриттів. Сподіваємось, що кожен з них навчиться чогось нового та винесе для себе щось цінне, адже молодь і є наше майбутнє.

0
Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх