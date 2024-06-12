За підтримки Ferrexpo стартував проєкт Femunnity Teens 2.0

Нещодавно на території бази відпочинку «Лелека» стартував проєкт Femunnity Teens 2.0, в якому взяла участь найактивніша молодь Горішніх Плавнів
1 червня кожен, хто проявив себе як змотивована та активна особистість, мав змогу відвідати та активно брати участь у відкритті вже другого проєкту Femunnity Teens, гасло якого є: «Хочу — можу — роблю; Знаю — вмію — розумію; Бачу — чую — відчуваю».
Учасниками є підлітки у віці від 13 до 17 років, серед яких є і ті, хто ще не досяг цього віку. Їхнє бажання було настільки сильним, що вони проявили себе набагато краще, ніж більш дорослі кандидати, тому й мають змогу приєднатись до проєкту.
В цьому році буде одинадцять тем для вивчення. Також додались нові теми, такі як:
Викладатимуть ці теми двадцять дві тренерки, двоє з яких приїхали сюди з Києва на волонтерській основі — Тамара Довгань та Ольга Босова. Також у викладанні беруть участь десять випускників минулорічного проєкту, які зацікавленні в просуванні хвилюючих підлітками питань.
Також до урочистої частини відкриття доєднались виконуючий обов’язків генерального директора Єристівського ГЗК — Тарас Зінченко, — «Керівництво компанії Ferrexpo розуміє, наскільки важливим є розвиток молоді та як важливо допомогти відкрити їм свій потенціал».
На дітей чекає ще цілий місяць нових знайомств та відкриттів. Сподіваємось, що кожен з них навчиться чогось нового та винесе для себе щось цінне, адже молодь і є наше майбутнє.
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