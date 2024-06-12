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На Кременчуччині ранніми зерновими засіяно лише 91% від площ минулого року

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 1

 

А технічними культурами засіяно менш ніж 86% площ від посівів минулого року

Аграрії району завершили посів ранніх зернових культур. Загальна кількість засіяних площ — 5751 га, що складає 91% від посівів минулого року.

Про це на ранковому брифінгу розповів тимчасово виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

Цього року аграрії віддали перевагу яровому ячменю — його засіяли на більш ніж половині усіх площ, або 3410 га. Проте, це лише 85% від посівів цієї культури торік.

Значно зменшилися посіви гороху — лише 77%  від рівня минулого року.

А от яровою пшеницею засіяли 848 га, що майже удвічі більше, ніж торік.

Така ж ситуація склалася з посівами технічних культур — ними засіяно 92276 га, що складає трохи менше ніж 86% від посівів минулого року.

Зменшення площ посівів відбулося по усім технічним культурам, але найбільше по гречці — майже удвічі.

Цього року засіяно у порівнянні з минулим:

  • соя — 93,4%;
  • кукурудза — 87,1%;
  • просо — 85%.
  • соняшник — 81,5%;
  • цукровий буряк — 76,3%;
  • гречка — 45,9%.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення щодо надання грантової підтримки малим агровиробникам. Допомога передбачена для аграріїв, які мають у власності чи користуванні до 120 га орної землі, або утримують у своєму господарстві до 100 голів великої рогатої худоби чи до 500 голів овець (кіз).

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ранні зернові посівна
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