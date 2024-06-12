На Кременчуччині ранніми зерновими засіяно лише 91% від площ минулого року

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 1

А технічними культурами засіяно менш ніж 86% площ від посівів минулого року

Аграрії району завершили посів ранніх зернових культур. Загальна кількість засіяних площ — 5751 га, що складає 91% від посівів минулого року.

Про це на ранковому брифінгу розповів тимчасово виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

Цього року аграрії віддали перевагу яровому ячменю — його засіяли на більш ніж половині усіх площ, або 3410 га. Проте, це лише 85% від посівів цієї культури торік.

Значно зменшилися посіви гороху — лише 77% від рівня минулого року.

А от яровою пшеницею засіяли 848 га, що майже удвічі більше, ніж торік.

Така ж ситуація склалася з посівами технічних культур — ними засіяно 92276 га, що складає трохи менше ніж 86% від посівів минулого року.

Зменшення площ посівів відбулося по усім технічним культурам, але найбільше по гречці — майже удвічі.

Цього року засіяно у порівнянні з минулим:

соя — 93,4%;

кукурудза — 87,1%;

просо — 85%.

соняшник — 81,5%;

цукровий буряк — 76,3%;

гречка — 45,9%.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення щодо надання грантової підтримки малим агровиробникам. Допомога передбачена для аграріїв, які мають у власності чи користуванні до 120 га орної землі, або утримують у своєму господарстві до 100 голів великої рогатої худоби чи до 500 голів овець (кіз).