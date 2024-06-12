На Кременчуччині ранніми зерновими засіяно лише 91% від площ минулого року

Аграрії району завершили посів ранніх зернових культур. Загальна кількість засіяних площ — 5751 га, що складає 91% від посівів минулого року.
Про це на ранковому брифінгу розповів тимчасово виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.
Цього року аграрії віддали перевагу яровому ячменю — його засіяли на більш ніж половині усіх площ, або 3410 га. Проте, це лише 85% від посівів цієї культури торік.
Значно зменшилися посіви гороху — лише 77% від рівня минулого року.
А от яровою пшеницею засіяли 848 га, що майже удвічі більше, ніж торік.
Така ж ситуація склалася з посівами технічних культур — ними засіяно 92276 га, що складає трохи менше ніж 86% від посівів минулого року.
Зменшення площ посівів відбулося по усім технічним культурам, але найбільше по гречці — майже удвічі.
Цього року засіяно у порівнянні з минулим:
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення щодо надання грантової підтримки малим агровиробникам. Допомога передбачена для аграріїв, які мають у власності чи користуванні до 120 га орної землі, або утримують у своєму господарстві до 100 голів великої рогатої худоби чи до 500 голів овець (кіз).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.