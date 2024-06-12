Педагоги дитсадка №34 у Кременчуці звернулися до заступниці міського голови Ольги Усанової, щоб захистити заклад від реорганізації (оновлюється)

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 45

12 червня педагоги дитячого садочку №34 прийшли на прийом до заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової, аби відстоювати можливість працювати у приміщенні свого садочка. Говорять, кількість дітей у них уже збільшилася — замість трьох груп тепер є чотири. І впевнені, що діти до них іще йтимуть, якщо батьки дізнаються, що садок працюватиме. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Підтримати колектив садочка прийшли депутати Богдан Лазоренко і Лариса Гориславець та громадська активістка Алла Буліна.

На прийомі також присутній і керівник департаменту освіти Геннадій Москалик.