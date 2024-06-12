Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Освіта

Педагоги дитсадка №34 у Кременчуці звернулися до заступниці міського голови Ольги Усанової, щоб захистити заклад від реорганізації (оновлюється)

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 45

Говорять, що замість трьох груп вже назбирали чотири

12 червня педагоги дитячого садочку №34 прийшли на прийом до заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової, аби відстоювати можливість працювати у приміщенні свого садочка. Говорять, кількість дітей у них уже збільшилася — замість трьох груп тепер є чотири. І впевнені, що діти до них іще йтимуть, якщо батьки дізнаються, що садок працюватиме. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Підтримати колектив садочка прийшли депутати Богдан Лазоренко і Лариса Гориславець та громадська активістка Алла Буліна.

На прийомі також присутній і керівник департаменту освіти Геннадій Москалик.

Доповнюється...


Нагадаємо, що 10 червня у дитячому садочку № 34 відбулися збори батьків і колективу, на яких обговорювали реорганізацію садка. Колектив садочка звертається до міського голови та директора департаменту освіти з проханням не реорганізовувати садочок та не переводити й колектив, і дітей у садок № 32 на вулиці Шевченка. За їх словами, з початку війни у садочку зробили ремонт — замінили усі вікна, вентиляційну систему та пожежну сигналізацію.

«Кременчуцький Телеграф» стежитиме за ситуацією навколо дитячого садка № 34 та інформуватиме читачів щодо цього.


Торік міська влада ініціювала реорганізацію садочків «через зниження показника народжуваності та відсутність заявок до деяких дитячих садочків». Втім, тоді «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з батьками та працівницею одного з реорганізованих садочків, які розповіли, що «батьків залишили без вибору, бо зачинили садочок більше ніж на два роки без жодних альтернатив».


ПО ТЕМІ:

«Ми це робили не для Кредмашу», — працівники дитсадка №34 про передачу їх приміщення колективам, яких виселять із проданого ПК

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: дитсадки реорганізація вихователі Ольга Усанова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх