12 червня педагоги дитячого садочку №34 прийшли на прийом до заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової, аби відстоювати можливість працювати у приміщенні свого садочка. Говорять, кількість дітей у них уже збільшилася — замість трьох груп тепер є чотири. І впевнені, що діти до них іще йтимуть, якщо батьки дізнаються, що садок працюватиме. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Підтримати колектив садочка прийшли депутати Богдан Лазоренко і Лариса Гориславець та громадська активістка Алла Буліна.
На прийомі також присутній і керівник департаменту освіти Геннадій Москалик.
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Нагадаємо, що 10 червня у дитячому садочку № 34 відбулися збори батьків і колективу, на яких обговорювали реорганізацію садка. Колектив садочка звертається до міського голови та директора департаменту освіти з проханням не реорганізовувати садочок та не переводити й колектив, і дітей у садок № 32 на вулиці Шевченка. За їх словами, з початку війни у садочку зробили ремонт — замінили усі вікна, вентиляційну систему та пожежну сигналізацію.
«Кременчуцький Телеграф» стежитиме за ситуацією навколо дитячого садка № 34 та інформуватиме читачів щодо цього.
Торік міська влада ініціювала реорганізацію садочків «через зниження показника народжуваності та відсутність заявок до деяких дитячих садочків». Втім, тоді «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з батьками та працівницею одного з реорганізованих садочків, які розповіли, що «батьків залишили без вибору, бо зачинили садочок більше ніж на два роки без жодних альтернатив».
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