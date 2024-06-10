У Кременчуці батьки та педколектив виступають проти реорганізації садочка №34 (оновлюється)

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10 червня у дитячому садочку № 34 відбулися збори батьків і колективу, на яких обговорювали реорганізацію садка. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Колектив садочка звертається до міського голови та директора департаменту освіти з проханням не реорганізовувати садочок та не переводити й колектив, і дітей у садок № 32 на вулиці Шевченка. За їх словами, з початку війни у садочку зробили ремонт — замінили усі вікна, вентиляційну систему та пожежну сигналізацію.

Вихователі збирають підписи під листом

Волонтери і батьки теж готуватимуть звернення і до міської влади, і до депутатів, аби залишили групи дітей саме в цьому садочку.

Наразі у садочку 26 працівників. Якщо залишать 3 групи — скоротять штат до 22 одиниць

Для тих, кого скоротять, обіцяють знайти місця в інших садочках.

За словами директорки садочка, мова про його закриття не велася. Заклад не має власного укриття. Відстань до Академії Майбутнього не дозволяє за нормами дітям дошкільного віку туди ходити з переходом двох доріг на перехресті, тому для роботи трьох груп планують орендувати приміщення в дитсадку № 32.

— Якщо не буде очікуваної кількості дітей для функціонування більше ніж три групи, то я, як керівник, запропоную місце працівникам в інших садочках, де є вакансії, за домовленістю з керівниками. Всі працівники будуть працевлаштовані, — написала вона у батьківському чаті.

Що говорить колектив

Вихователі та інші працівники садочку ініціювали 10 червня збори, на які запросили батьків, громадськість та журналістів. Говорять, два тижні тому їм повідомили про можливість відкрити садок із 1 червня, а на час повітряної тривоги водити дітей в укриття закладу позашкільної освіти «Академія майбутнього», що знаходиться через перехрестя.

— Ми всі дуже зраділи цій новині, — розповідає педпрацівниця садочку Ірина Манжеліївська. — Самостійно розвантажили 6 тонн відсіву гранпилу і зробили доріжку ближче до хвіртки, аби швидше було ходити в укриття. Проте вже 7 червня нам повідомили, що норми не дозволяють водити дітей дошкільного віку з переходом двох доріг на перехресті. Нам запропонували для тих трьох груп, що у нас є наразі, орендувати приміщення у закладі дошкільної освіти № 32. Частину персоналу перевести разом з дітьми в садочок, частину розформувати по іншим дошкільним закладам, а частину скоротити.

Хвіртка та доріжка, яку зробили педпрацівники

Тому педагоги й підготували колективне звернення до міського голови Віталія Малецького та очільника департаменту освіти Геннадія Москалика залишити дітей та педколектив у стінах їхнього садочку. Переконані: як тільки відновлять свою роботу повноцінно — кількість дітей у них відразу збільшиться.

— Оскільки зараз заклад працює в режимі онлайн, ми не маємо необхідної кількості дітей для того, щоб відкритися більше, ніж три групи. Але ми впевнен: це тому, що нас не відкрили і батьки не бачать і не знають, що садочок працює. Ми знаходимося у центрі міста, тут багато внутрішньо переміщених осіб з дітками. Попит був би на відвідування садочку, — говорить пані Ірина.

А ще жінка розповідає: уже під час війни по всьому приміщенні садочка замінили вікна, встановили пожежну сигналізацію та систему вентиляції.

— Навіщо тоді усе це робили? Навіщо вкладали державні кошти, якщо планували нас не відкривати? Це питання.

До того ж, за словами педагогів, у 32-му садочку, куди їх хочуть перевести, немає таких умов, як в їхньому садочку. І укриття там так само немає — до 1 вересня обіцяють зробити, але невідомо, чи воно буде.

— Шановні керівники міста, наша доля в ваших руках. Прийміть мудрі, зважені рішення, — зачитує колективне звернення вихователька садочку Людмила Лисенко. — Навіщо колектив фарбував та білив павільйони, виносили відерами землю, засипали доріжки? Усе так стрімко розвивалось — і тут стало на довготривалу паузу. Геннадій Федорович нам говорить, що аренда приміщень в іншому садочку — це економія. Яка ж це економія? Це нецільове використання державних коштів!

Звертаються педагоги і до директорки садочку Ірини Мороз.

— Коли Ви прийшли на посаду дир ектора приблизно 10 років тому, в садочку було 11 груп наповнюваністю 20-22 дитини. Докерувалися і догосподарювалися закладом, що залишилось 3 групи. Ви зібрали нас 7 червня на збори і оприлюднили наказ про скорочення штатів, який, як потім виявилося, написаний і оприлюднений помилково. Досить уже маніпулювати колективом!

Що говорить керівництво

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися і з директоркою садочка № 34 Іриною Мороз. Жінка говорить, прекрасно розуміє невдоволення колективу. Але й додає: від себе зробила усе можливе.

— Те, що у нас наразі лишилося 3 групи — це не мая вина. В країні війна, багато дітей виїхали за кордон. А є батьки, у яких критична ситуація, і їм потрібно кудись водити дітей. А так, як наш заклад працював онлайн, то батьки й забирали дітей та переводили у ті садочки, куди їм зручно. Деякі дітей перевели лише тимчасово, до нашого відкриття.

Наразі на 1 вересня садочок має 58 дітей за списком — відповідно до нормативних наповнювань це три групи.

Стосовно перехрестя, через яке не можна водити дітей, жінка каже: робила усе, що від неї залежало.

— Я зверталася листом до Івана Москалика, щоб вони поклали на перехресті або лежачого поліцейського, або встановили світлофор. Ходила на прийом до нього. Але на сьогоднішній день вони оновили лише пішоходін переходи, відповідні знаки там висять. Така відповідь мені й прийшла: все, що ми могли, ми зробили.

Наразі до садочку батьки принесли 18 заяв — це ті, хто готовий виходити на очну форму навчання вже.

— До 1 вересня ми можемо відкрити одну групу, якщо у батьків буде таке бажання. Аде знову ж таки — в орендованому приміщенні дитсадка № 10.

Дитячий садок № 10 свого укриття не має теж — вихователі водять дітей у сховище «Теплоенерго».





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