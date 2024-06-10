10 червня у дитячому садочку № 34 відбулися збори батьків і колективу, на яких обговорювали реорганізацію садка. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Колектив садочка звертається до міського голови та директора департаменту освіти з проханням не реорганізовувати садочок та не переводити й колектив, і дітей у садок № 32 на вулиці Шевченка. За їх словами, з початку війни у садочку зробили ремонт — замінили усі вікна, вентиляційну систему та пожежну сигналізацію.
Волонтери і батьки теж готуватимуть звернення і до міської влади, і до депутатів, аби залишили групи дітей саме в цьому садочку.
Наразі у садочку 26 працівників. Якщо залишать 3 групи — скоротять штат до 22 одиниць
Для тих, кого скоротять, обіцяють знайти місця в інших садочках.
За словами директорки садочка, мова про його закриття не велася. Заклад не має власного укриття. Відстань до Академії Майбутнього не дозволяє за нормами дітям дошкільного віку туди ходити з переходом двох доріг на перехресті, тому для роботи трьох груп планують орендувати приміщення в дитсадку № 32.
Вихователі та інші працівники садочку ініціювали 10 червня збори, на які запросили батьків, громадськість та журналістів. Говорять, два тижні тому їм повідомили про можливість відкрити садок із 1 червня, а на час повітряної тривоги водити дітей в укриття закладу позашкільної освіти «Академія майбутнього», що знаходиться через перехрестя.
Тому педагоги й підготували колективне звернення до міського голови Віталія Малецького та очільника департаменту освіти Геннадія Москалика залишити дітей та педколектив у стінах їхнього садочку. Переконані: як тільки відновлять свою роботу повноцінно — кількість дітей у них відразу збільшиться.
А ще жінка розповідає: уже під час війни по всьому приміщенні садочка замінили вікна, встановили пожежну сигналізацію та систему вентиляції.
До того ж, за словами педагогів, у 32-му садочку, куди їх хочуть перевести, немає таких умов, як в їхньому садочку. І укриття там так само немає — до 1 вересня обіцяють зробити, але невідомо, чи воно буде.
Звертаються педагоги і до директорки садочку Ірини Мороз.
Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися і з директоркою садочка № 34 Іриною Мороз. Жінка говорить, прекрасно розуміє невдоволення колективу. Але й додає: від себе зробила усе можливе.
Наразі на 1 вересня садочок має 58 дітей за списком — відповідно до нормативних наповнювань це три групи.
Стосовно перехрестя, через яке не можна водити дітей, жінка каже: робила усе, що від неї залежало.
— Я зверталася листом до Івана Москалика, щоб вони поклали на перехресті або лежачого поліцейського, або встановили світлофор. Ходила на прийом до нього. Але на сьогоднішній день вони оновили лише пішоходін переходи, відповідні знаки там висять. Така відповідь мені й прийшла: все, що ми могли, ми зробили.
Наразі до садочку батьки принесли 18 заяв — це ті, хто готовий виходити на очну форму навчання вже.
Дитячий садок № 10 свого укриття не має теж — вихователі водять дітей у сховище «Теплоенерго».
Доповнюється...
Нагадаємо, торік міська влада ініціювала реорганізацію садочків «через зниження показника народжуваності та відсутність заявок до деяких дитячих садочків». Втім, тоді «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з батьками та працівницею одного з реорганізованих садочків, які розповіли, що «батьків залишили без вибору, бо зачинили садочок більше ніж на два роки без жодних альтернатив».
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