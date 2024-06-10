В автотрощі на Полтавщині постраждали четверо людей: серед них є діти

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9 червня, близько 16.20 в Полтавському районі на 5 км автодороги «Полтава-Красноград» сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо людей, серед яких двоє — діти. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Ford Focus під керуванням 63-річного полтавця зіткнувся з автомобілем Toyota RAV 4, яким керувала 63-річна жителька Карлівки.

Унаслідок ДТП з травмами госпіталізували водійку та 5-річну пасажирку Toyota. Водія автомобіля Ford та 13-річного пасажира Toyota направили до лікарні для встановлення ступеня тяжкості отриманих рлшкоджень.

— За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України, — йдеться у повідомленні.

Як стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, на місці працювало одне відділення 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ). За допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента рятувальники деблокували людину з автомобіля, після чого передали її працівникам екстреної медичної допомоги (ЕМД) та медицини катастроф (МК).

Нагадаємо, у квітні поблизу Кременчука сталося ДТП — один водій загинув на місці, пасажирку з травмами направили до лікарні.