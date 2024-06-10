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Воїн з Кременчука отримав військову нагороду — «Золотий Хрест» від Головнокомандувача ЗСУ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 423

Головний сержант взводу 58 окремої мотопіхотної бригади з позивним «Фотон» до повномасштабної війни працював електриком на нафтопереробному підприємстві

За особисту мужність, самопожертву та успішне виконання бойових завдань Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський вручив воїну з Кременчука Почесний нагрудний знак «Золотий хрест» головному сержанту взводу 58 окремої мотопіхотної бригади Сергію з позивним «Фотон». Про це повідомляє Полтавський обласний Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До війни 48-річний чоловік жив у місті Кременчуці та працював електриком на нафтопереробному підприємстві.

— Я не хотів війни, любив мир, працю, свою родину. Але мене змусили до бою. І я не хочу, щоб настав час брати зброю моїм дітям, — говорить «Фотон».

Свій бойовий рахунок воїн відкрив у грудні торік. Росіяни наступали чотири доби поспіль, але старший сержант зробив все, щоб утримати позицію. Особисто знищив двох російських військових та врятував поранених побратимів, організувавши евакуацію у безпечне місце.

Наступного разу «Фотон» відзначився наприкінці квітня під час штурму російських позицій. Сергій щільним вогнем прикрив побратимів й не давав росіянам ні вийти живими з позиції, ні підійти їх підкріпленню.

Його командири особливо відзначають, як швидко та грамотно старший сержант реагує на зміну ситуації в бою, діє вміло й хоробро, знищуючи окупантів.

Після війни Сергій хотів би повернутися до улюбленої роботи та родини. Але попереду ще багато випробувань і важкої праці зі знищення окупантів.


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського
Теги: Головнокомандувач ЗСУ Золотий хрест нагорода відзнака
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