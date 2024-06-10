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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують безвісно зниклу Оксану Шубу

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 403

 

Вона пішла з дому місяць тому

Миргородський райвідділ поліції розшукує 40-річну Оксану Шубу, мешканку села Шафранівка Миргородського району, яка на початку травня пішла з дому та досі не повернулася. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклої:

  • Зріст: близько 170-175 см
  • Статура: худорлява
  • Волосся: коротке темно-русяве
  • Очі: блакитні
  • Одяг: темно-синій спортивний костюм.

Поліція звертається до громадськості з проханням допомогти встановити місцезнаходження зниклої жінки. Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може сприяти розшуку, просять повідомити Миргородський райвідділ поліції за телефонами:

  • (099) 657-63-03
  • (095) 388-99-43 (відділ кримінальної поліції)
  • або за номером 102.

Нагадаємо, що на Кременчуччині розшукують зниклого безвісти 42-річного Сергія Томменка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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