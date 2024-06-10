На Полтавщині розшукують безвісно зниклу Оксану Шубу

Миргородський райвідділ поліції розшукує 40-річну Оксану Шубу, мешканку села Шафранівка Миргородського району, яка на початку травня пішла з дому та досі не повернулася. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклої:

Зріст: близько 170-175 см

близько 170-175 см Статура: худорлява

худорлява Волосся: коротке темно-русяве

коротке темно-русяве Очі: блакитні

блакитні Одяг: темно-синій спортивний костюм.

Поліція звертається до громадськості з проханням допомогти встановити місцезнаходження зниклої жінки. Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може сприяти розшуку, просять повідомити Миргородський райвідділ поліції за телефонами:

(099) 657-63-03

(095) 388-99-43 (відділ кримінальної поліції)

або за номером 102.

Нагадаємо, що на Кременчуччині розшукують зниклого безвісти 42-річного Сергія Томменка.