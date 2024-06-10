На Полтавщині розшукують безвісно зниклу Оксану Шубу
Сьогодні, 11:19
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Вона пішла з дому місяць тому
Миргородський райвідділ поліції розшукує 40-річну Оксану Шубу, мешканку села Шафранівка Миргородського району, яка на початку травня пішла з дому та досі не повернулася. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прикмети зниклої:
- Зріст: близько 170-175 см
- Статура: худорлява
- Волосся: коротке темно-русяве
- Очі: блакитні
- Одяг: темно-синій спортивний костюм.
Поліція звертається до громадськості з проханням допомогти встановити місцезнаходження зниклої жінки. Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може сприяти розшуку, просять повідомити Миргородський райвідділ поліції за телефонами:
- (099) 657-63-03
- (095) 388-99-43 (відділ кримінальної поліції)
- або за номером 102.
Нагадаємо, що на Кременчуччині розшукують зниклого безвісти 42-річного Сергія Томменка.
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