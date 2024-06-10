Від отриманого поранення на Донеччині помер військовий з Кременчуччини Андрій Бондаренко

На щиті повертається військовий з Кременчуччини Андрій Бондаренко. Він родом з Лутовинівки Козельщинської громади.
Кулеметник стрілецького батальйону служив на Донеччині, помер у лікарні від множинних уламкових поранень, отриманих в районі ведення бойових дій поблизу Урожайного.
Інформацію щодо прощання буде надано додатково.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
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