На Кременчуччині розшукують зниклого безвісти 42-річного Сергія Томменка

Сьогодні, 20:39 Переглядів: 142

Поліція Кременчуччини розшукує зниклого безвісти 42-річного Сергія Томменка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохороцнів, мешкав чоловік у Семенівці. У п’ятницю, 7 червня, близько 21.00 Сергій пішов з дому і не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, темне волосся з частковою сивиною, борода близько 15 см, худорлява статура.

Був одягнений у спортивну чорну кофту, темні штани. Має шрам від опіку на правій нозі в районі стегна. Може перебувати у Хоролі або Кременчуці.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно місця перебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 066-245-26-21, 095-384-97-12, або 102.