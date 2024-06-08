Мобільні дитячі садочки, підвезення педагогів та навчання жестовою мовою: в Україні ухвалили закон про дошкільку освіту

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 123

У четвер, 6 червня, Верховна Рада України в цілому проголосувала за законопроєкт № 8030 «Про дошкільну освіту». Відповідне рішення підтримали 299 народних депутатів. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Підтимали законопроєкт 299 народних депутатів. Він має на меті створити максимально сприятливі умови для стрімкого розвитку якісної та доступної дошкільної освіти, а також забезпечити й збалансувати інтереси всіх учасників освітнього процесу.

Що відомо про закон

Зареєстрували законопроєкт № 8030 у Верховній Раді ще 13 вересня 2022 року. Ініціювала його група народних депутатів на чолі з головою підкомітету ВРУ з питань раннього розвитку та дошкільної освіти комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Володимиром Вороновим.

У березні минулого року депутати розглянули законопроєкт у першому читанні та схвалили його за основу.

Що зміниться для дітей, батьків та педагогів

Новий закон дозволить надавати якісну та длступну дошкільну освіту усім дітям. Зокрема, у ньому йдеться:

про створення за заявами батьків окремих груп, де навчання проводитимуть мовою корінних народів або національних меншин поруч із державною мовою;

забезпечення дітям із порушенням слуху право на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою;

вивчення мов міжнародного спілкування (зокрема, англійської);

заборону усіх форм дискримінації (у тому числі на підставі надання чи ненадання закладу дошкільної освіти благодійної допомоги);

облаштування територій з урахуванням потреб і можливостей маломобільних груп населення;

гарантії кожному вихованцю на безоплатне здобуття дошкільної освіти у державному, комунальному закладі з можливістю перебування в ньому за запитом батьків до 11 годин на день;

перебування у садочку понад норму (але не більше 12 годин на день) за окремо встановлену додаткову плату;

забезпечення (за потреби) перевезення педагогічних працівників на роботу та додому;

створення мобільних дитячих садків — для надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти за місцем проживання дітей на територіях, де не забезпечене безоплатне здобуття дошкільної освіти в інший спосіб;

можливсть здобувати дітьми дошкільну освіту у різних формах, проте прілритетною визначити денну;

можливість батьків організовувати для дітей дошкільну освіту за сімейною (домашньою) формою;

зарахування дітей до комунальних садочків у затвердженій законом черговості;

надання батькам переліку садочків, які мають вільні місця для зарахування дитини;

надання батькам права на отримання педагогічної підтримки;

організація садочками медичного обслуговування вихованців;

надання дозволу батькам перебувати разом із дітьми під час освітнього процесу (за попереднім погодженням із керівництвом);

підвищення педпрацівниками кваліфікації (мінімум раз на 5 років) з надання психологічної допомоги та підтримки дітей, домедичної допомоги, забезпечення безпеки дітей, вдосконалення цифрових навичок тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що керівникам дитячих садочків Кременчука заборонили примусово відправляти дітей на літнє оздоровлення.