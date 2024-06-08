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У неділю кременчужанам планово вимикатимуть світло: коли та де саме

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 320

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 9 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
  • вул. Василя Стуса, 42-64;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-44;
  • вул. Кавалерійська, 2-49;
  • вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Сергія Петренка, 1-33;
  • вул. Чорноморська, 15/10-66;
  • пров. Бородінський, 1-33;
  • пров. Грузинський, 3-9/20;
  • пров. Космонавтів, 1-9;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
  • пров. Чигиринський, 2-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • туп. Космонавтів, 1, 2;
  • туп. Пилипа Орлика, 3А;
  • пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139.

З 6.00 до 18.00

  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
  • вул. Василя Стуса, 18-46;
  • пров. Василя Стуса, 2, 2А;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • вул. Григорія Чуркіна, 2-38;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;
  • пров. Космічний, 3-19;
  • вул. Космонавтів, 19/14-86;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • пров. Михайлівський, 1Б-20;
  • вул. Олександрійська, 41/2;
  • пров. Паторжинського, 1-12;
  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
  • туп. Самойлівський, 2-6;
  • пров. Самойлівський, 3-93;
  • пр. Самойлівський, 2-17;
  • вул. Тіниста, 1/5-48;
  • вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
  • вул. Чумацький Шлях, 45-67.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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