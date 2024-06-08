У неділю кременчужанам планово вимикатимуть світло: коли та де саме
Сьогодні, 18:28
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У неділю, 9 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла.
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
- вул. Василя Стуса, 42-64;
- вул. Гайдамацька, 11/21-44;
- вул. Кавалерійська, 2-49;
- вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Сергія Петренка, 1-33;
- вул. Чорноморська, 15/10-66;
- пров. Бородінський, 1-33;
- пров. Грузинський, 3-9/20;
- пров. Космонавтів, 1-9;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- туп. Космонавтів, 1, 2;
- туп. Пилипа Орлика, 3А;
- пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139.
З 6.00 до 18.00
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
- вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
- вул. Василя Стуса, 18-46;
- пров. Василя Стуса, 2, 2А;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Григорія Чуркіна, 2-38;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;
- пров. Космічний, 3-19;
- вул. Космонавтів, 19/14-86;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- пров. Михайлівський, 1Б-20;
- вул. Олександрійська, 41/2;
- пров. Паторжинського, 1-12;
- вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
- пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
- туп. Самойлівський, 2-6;
- пров. Самойлівський, 3-93;
- пр. Самойлівський, 2-17;
- вул. Тіниста, 1/5-48;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67.
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