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Олімпійське свято для школярів Горішніх Плавнів

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 100 Новини компаній

 

Команди змагалися в олімпійській вікторині, компінованій естафеті та волейбольному турнірі

Захід проводили спільно з Полтавським обласним відділенням Національного олімпійського комітету України. Як повідомили у відділенні НОК у Горішніх Плавнях, під час урочистого відкриття змагань дітей привітали та побажали їм успіху начальниця відділу культури, спорту та туризму Горішньоплавнівської міської ради Ірина Зеленська, виконавчий директор відділення НОК України в Горішніх Плавнях Микола Шишліков.

Далі був вир неймовірних емоцій, боротьби, командного духу, посмішок, сліз розчарувань і невимовної радості від перемоги, — зазначають на сторінці відділення в соцмережах.

Команди демонстрували свої вміння в конкурсі презентацій, олімпійській вікторині, змаганнях у комбінованій естафеті та з волейболу. За підсумками всіх конкурсів і змагань бронзовими призерами стали учасники команди школи № 2, «срібло» завоювали юнаки та дівчата зі школи № 4. А тріумфаторами стали представники школи № 3.

Переможців та призерів нагородили грамотами і кубками. Крім того, усі учасники змагань отримали атрибутику із символікою НОК України від обласного і міського відділень НОК. У міському відділенні НОК висловили вдячність вчителям фізкультури шкіл міста за гідну підготовку команд до змагань та допомогу в обслуговуванні конкурсів. Також подякували за допомогу в організації заходу громадській організації Ferrum, адміністрації ДЮСШ № 1, студії дитячого свята «Конфеті».


Джерело: «Хроніки тижня»

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні діти захід спорт
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