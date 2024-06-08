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Кременчук, Гроші, Споживач, Полтавщина, Україна, Світ

Тариф на холодну воду для населення можуть підвищити до 30% — нардеп Кучеренко

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 0

 

Це може бути наслідком підвищення ціни на електроенергію

В Україні слідом за електроенергією можуть підняти ціни і на холодну воду. Про це пише УНІАН з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексія Кучеренка.

За його словами, водоканали вимагають підвищення тарифів.

Водоканали волають, що вони в катастрофічному стані, і мораторію (заборони на підвищення цін на ринку) на воду немає. Тому, думаю, що першими можуть бути тарифи на холодну воду, — говорить посадовець.

Кучеренко додає, що тарифи на воду зараз збільшують для непобутових споживачів, тому водоканали й вимагають, щоб для населення також піднявся тариф.

Чиновник наголошує: підняти тариф на холодну воду для населення можуть на 25-30%. Також він зазначив, що водоканали вимагають такого підвищення тарифів уже близько двох років.

Нагадаємо, з 1 червня Уряд підвищив ціну на електроенергію для населення на 60%. Так до кінця квітня 2025 року тариф на світло для населення становить 4,32 грн/кВт*год. При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

Протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

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Автор: Яна Гудзь
Теги: тарифи вода ціна підвищення цін
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