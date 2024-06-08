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Полтавська громада виділить кошти на допомогу родині загиблої та постраждалим внаслідок ракетного удару

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 83

 

Окрім коштів, мешканцям, чиї будинки постраждали від вибухової хвилі, надають також усі необхідні будівельні матеріали

Полтавська громада спрямувала кошти родині загиблої жінки та іншим постраждалим внаслідок учорашнього ракетного удару по приватному будинку у Полтавській громаді. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

За словами Ямщикової, виконком прийняв рішення щодо підтримки постраждалих для забезпечення базових потреб: 

  • родині загиблої жінки, чий будинок повністю зруйновано — 350 тис. грн;
  • на підтримку родин, чиї будинки значно зруйновані — 300 тис. грн.

Допомогу отримають усі постраждалі відповідно до поданих заяв. Також міська влада видасть із матеріального резерву листи шиферу та дозакупить необхідну їх кількість для покриття повної потреби постраждалим.

Катерина Ямщикова додає, що у загиблої жінки лишилися дві доньки.

Нагадаємо, учора, 7 червня, близько 15.00 російська ракета Х-59 влучила у приватний будтнок у Полтавській громаді. Під час удару у приміщенні будинку перебувала жінка. Її вдалося дістати з-під завалів. На жаль, сьогодні жінка померла у лікарні.

Гасили вогонь та розбирали завали понад чотири години — рятувальники завершили роботу близько 19.45. 

На місці працювали комунальники, фахівці соцзахисту та волонтери, аби надати усю необхідну допомогу постраждалим.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Суспільне Полтава
Теги: гроші допомога виплати постраждалі соціальний захист
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