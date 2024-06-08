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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують до Палацу культури на вечір фортепіанної музики (афіша)

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 89

 

Вхід на концерт вільний

Кременчужан та гостей міста запрошують у вівторок, 11 червня, відвідати Міський палац культури та послухати концерт фортепіанної музики. Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли організатори.

Для гостей гратимуть студенти ІІ курсу Харківського Національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського Марія Перепічко та лауреат всеукранських та міжнародних конкурсів Матвій Чубенко.

На концерті звучатимуть твори Г.Ф. Генделя, Й. Гайдна, Ф. Ліста, Ф. Шопена, Й. Брамса, М. Равеля та інших композиторів.

Відбудеться захід у вівторок, 11 червня, о 17.30 у малій залі кременчуцького Міського палацу культури.

Віхд на концерт вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: концерт афіша МПК Фортепіано
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