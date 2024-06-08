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Приватний детектив, елегантна кравчиня та космічні пухнастики: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 91

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Ілларіон Павлюк «Білий попіл»

Це надзвичайно цікавий, атмосферний та водночас динамічний трилер у стилі нуар. У ньому так багато загадок, що їх усі до останньої хочеться розкрити. І, згідно з законами жанру, найменша деталь свого часу неодмінно отримує блискавичне пояснення. Але особливість книги в тому, що кожна таємниця врешті-решт матиме не одне, а відразу два трактування — логічне й містичне.

Тому, залежно від світосприйняття читача, роман стає чи то детективним трилером, чи то містичним.

Приватному детективу Тарасу Білому замовляють розслідувати вбивство панночки. Обвинувачують такого собі семінариста Хому Брута, й справа ніби геть зрозуміла. Однак, сам хутір, де все сталося, приховує таємницю. І ця таємниця, аж занадто страшна.

Джорджія Кауфман «Кравчиня з Парижа»

Роза — елегантна, рішуча і вміє знайти ідеальне вбрання для будь-якої події. Але сьогодні, коли вона готується до найважливішої зустрічі в житті, її звична впевненість зникає.
Вибираючи сукню і відтінок помади, Роза розповідає свою історію. Про втечу з окупованого нацистами італійського містечка і відчайдушний вчинок у Швейцарії, глазур і кохання в Парижі, амбіції і втрату в Ріо-де-Жанейро, успіх і відкриття у Нью-Йорку.
Скільки ж разів Роза починала нове життя. Але тепер вона не тікатиме.

  

 

 

Леся Мовчун «Космічні пухнастики вчать українську»

Гадаєте, маленьких читачів можна зацікавити лише пізнавальними книжками про комах і птахів, про життя в минулі геологічні епохи або про космічні дива? Авторка цієї книги розповідає про мову так захопливо, що діти неодмінно захочуть дочитати книжку до кінця!

Мовні явища — абстрактні, тож дорослим буває непросто пояснити малечі, у чому відмінність між звуком і літерою, що таке значення слова, як відрізнити головні члени речення від другорядних чи навіщо нам відмінки. Книга написана у формі коротких історій про кумедних інопланетян, тож батьки зуміють просто розтлумачити дітям складні мовні поняття, а вчителі образно й цікаво пояснити учням програмні теми.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: youth.tobm.org.ua
Теги: книги бібліотека
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