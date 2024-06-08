Приватний детектив, елегантна кравчиня та космічні пухнастики: що кременчужанам почитати на вихідних

Ілларіон Павлюк «Білий попіл»

Це надзвичайно цікавий, атмосферний та водночас динамічний трилер у стилі нуар. У ньому так багато загадок, що їх усі до останньої хочеться розкрити. І, згідно з законами жанру, найменша деталь свого часу неодмінно отримує блискавичне пояснення. Але особливість книги в тому, що кожна таємниця врешті-решт матиме не одне, а відразу два трактування — логічне й містичне.

Тому, залежно від світосприйняття читача, роман стає чи то детективним трилером, чи то містичним.

Приватному детективу Тарасу Білому замовляють розслідувати вбивство панночки. Обвинувачують такого собі семінариста Хому Брута, й справа ніби геть зрозуміла. Однак, сам хутір, де все сталося, приховує таємницю. І ця таємниця, аж занадто страшна.



