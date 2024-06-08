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«Він прийшов знову» — відбулася прем'єра фільму за участю зґвалтованих росіянами дівчат

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 301

 

В основі фільму — журналістське розслідування про злочини росіян

Вчора, 7 червня, в Києві в кінотеатрі «Оскар» відбулася премʼєра документального фільму-розслідування від The Kyiv Independent «Він прийшов знову». Одна з героїнь фільму вже знайома читачам нашого видання. Ми розповідали історію дівчини, зґвалтованої російськими окупантами.

У фільмі вона відкрито каже про ті злочини, які чинили росіяни під час окупації Київщини.

Ще одна героїня — дівчина з Херсонщини, яка на час зґвалтування була вагітною. Ці сміливі дівчата розповіли всьому світові про те, що пережили.
кадр з фільму
Кадр з фільму

Фільм — це результат величезної роботи журналістів-розслідувачів з Kyiv Independent, які також встановили особи двох російських військових, які причетні до зґвалтування. Отримані дані послужили основою для документального фільму Kyiv Independent про сексуальне насильство росіян на окупованих частинах України.

«Фільм-біль. Фільм не тільки і не стільки про злочинне задоволення збочених інстинктів, як про сексуальне насильство як метод приборкання і упокорення населення в окупації. Історія, яка ще раз показує Україні і світу суть російської армії, ідентичні моделі поведінки та безкарність, прикрашену органами і медалями. А також історія перемоги жінок, які знайшли силу розповісти і добиватися правосуддя», — написала у своєму Фейсбуці Тетяна Печончик, голова правління ZMINA. Центр прав людини.

«Він прийшов знову» — це емоційно потужно, фахово сміливо і водночас захоплююче, з вірою в майбутнє, де кожен злочин буде покараний.

Про сексуальне насилля — як один із видів зброї, залякування і впокорення, який російські військові систематично використовують проти українців.

«Кожен злочин проти українців та України має бути задокументований, бо інакше для світу його просто не існувало. Кожен злочинець — понести покарання, бо інакше він прийде знову. Героям Слава!» — поділилася думками журналістка Анастасія Грабарь.
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Автор: Мирослава Українська Джерело відео: Українська правда
Теги: війна згвалтування розслідування журналістське розслідування фільм СНПК
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