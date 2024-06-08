«Він прийшов знову» — відбулася прем'єра фільму за участю зґвалтованих росіянами дівчат

Вчора, 7 червня, в Києві в кінотеатрі «Оскар» відбулася премʼєра документального фільму-розслідування від The Kyiv Independent «Він прийшов знову». Одна з героїнь фільму вже знайома читачам нашого видання. Ми розповідали історію дівчини, зґвалтованої російськими окупантами.
У фільмі вона відкрито каже про ті злочини, які чинили росіяни під час окупації Київщини.
Фільм — це результат величезної роботи журналістів-розслідувачів з Kyiv Independent, які також встановили особи двох російських військових, які причетні до зґвалтування. Отримані дані послужили основою для документального фільму Kyiv Independent про сексуальне насильство росіян на окупованих частинах України.
«Він прийшов знову» — це емоційно потужно, фахово сміливо і водночас захоплююче, з вірою в майбутнє, де кожен злочин буде покараний.
Про сексуальне насилля — як один із видів зброї, залякування і впокорення, який російські військові систематично використовують проти українців.
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