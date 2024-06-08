«Як зрозуміти, що треба допомогти? Закрийте очі й уявіть, що там ваш син або чоловік» — волонтери звертаються по допомогу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 347

Кременчуцькі волонтери в черговий раз доставили на позиції ліки та те, чого постійно потребують наші воїни. Вдячність за допомогу військовослужбовці передають через волонтера Дмитра Панченко, який виїжджав на Донеччину, й зазначають, що необхідність в ліках дуже гостра.

— На передову нашим воїнам терміново потрібна допомога ліками! Звертаємось до всіх жителів нашого міста не бути байдужими та потроху допомогти. Лише разом ми зможемо зібрати все необхідне та відправити нашим захисникам! Терміново потрібні: Фенистил гель; Вольтарен гель; Диклофенак; Мидокалм 150мг; Прегабалин; Мексидол; Омез; Лоратидин, Єдем, Супростин; Лазикс/Фуросемид; будь-які знеболювальні! Крім того для бліндажів знов потрібні плівки, скоби, молотки, сокири, лопати, степлери та скоби, — каже Дмитро.

Він зазначає, що останнім часом все складніше проводити збори — все менше людей відгукаються й допомагають. Всі втомилися.

— Але війна не має втоми. Війна не має вихідних! Наші захисники цілодобово сім днів на тиждень боронять рідну землю, відганяючи ворога з окупованих територій. Ціною здоров’я й життя вони виборюють нашу Перемогу. І дуже потребують нашої підтримки й допомоги. Тож допоможемо разом! — закликає волонтер.

А щоб краще зрозуміти, що треба допомогти, просто закрийте очі й уявіть, що там ваш син або чоловік. Візуалізація допоможе прийняти вірне рішення.

Волонтер Панченко Дмитро

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