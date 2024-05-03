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Благодійність, Війна, Для дому і сім'ї

Волонтери просять термінової допомоги для військових на донецьому напрямку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 311

  

Терміновий збір

Кременчуцький волонтер Дмитро Панченко звертається по допомогу:

— До нас поступив запит на ліки від військових 1-го прикордонного Донецького загону, мінометної застави. Ми об’явили терміновий збір!

Дуже необхідні знеболювальні препарати, кровоспинні, антибіотики широкого спектра дії. Якщо встигнемо це зібрати сьогодні, то завтра разом з ліками відправимо і смаколики до Пасхи! — каже волонтер.

Телефон для зв’язку 096-099-62-60

Карта для допомоги 4441 1144 6275 3482 Mono Bank

 

Волонтер Дмитро Панченко 

Раніше ми писали про те, що військовим з 28 ОМБр терміново потрібні ліки — волонтер Панченко.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: війна волонтери потрібні ліки збір військовим терміновий збір
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