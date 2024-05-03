Волонтери просять термінової допомоги для військових на донецьому напрямку

Кременчуцький волонтер Дмитро Панченко звертається по допомогу:

— До нас поступив запит на ліки від військових 1-го прикордонного Донецького загону, мінометної застави. Ми об’явили терміновий збір!

Дуже необхідні знеболювальні препарати, кровоспинні, антибіотики широкого спектра дії. Якщо встигнемо це зібрати сьогодні, то завтра разом з ліками відправимо і смаколики до Пасхи! — каже волонтер.