Волонтери просять термінової допомоги для військових на донецьому напрямку

Кременчуцький волонтер Дмитро Панченко звертається по допомогу:
— До нас поступив запит на ліки від військових 1-го прикордонного Донецького загону, мінометної застави. Ми об’явили терміновий збір!
Дуже необхідні знеболювальні препарати, кровоспинні, антибіотики широкого спектра дії. Якщо встигнемо це зібрати сьогодні, то завтра разом з ліками відправимо і смаколики до Пасхи! — каже волонтер.
Телефон для зв’язку 096-099-62-60
Карта для допомоги 4441 1144 6275 3482 Mono Bank
Волонтер Дмитро Панченко
Раніше ми писали про те, що військовим з 28 ОМБр терміново потрібні ліки — волонтер Панченко.
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